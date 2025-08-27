Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

La serie que protagonizaron Atlanta Braves y Miami Marlins disputada en Miami, Florida, Estados Unidos, terminó siendo una dolorosa derrota para los locales..

El primer encuentro fue una victoria ajustada para los Marlins por dos carreras a una. Sin embargo, en el segundo juego los Braves mostraron su mejor nivel y derrotaron a sus rivales por once carreras a dos. El tercer y último partido repitió la historia, con una paliza de doce carreras a una a favor de Atlanta.

En ese último compromiso, en la tercera entrada, Matt Olson conectó un jonrón que adelantó a los de Atlanta tres carreras a cero. El siguiente en ingresar a la caja de bateo fue la estrella del equipo, Ronald José Acuña Jr., a quien en su primera oportunidad ofensiva le habían concedido la base por bolas.

En esta ocasión, el lanzador de los Marlins no dudó un segundo y decidió ir más allá y con un lanzamiento golpeó directamente al talentoso pelotero venezolano. La bochornosa acción calentó los ánimos y Acuña no dudó en caminar hacía el montículo para confrontar a su rival, lo que desató la tensión en el diamante.

De inmediato, ambos equipos vaciaron las bancas, generando la sensación de que el enfrentamiento podría escalar a un episodio de violencia física. Afortunadamente, los ánimos se calmaron rápidamente y no se registraron golpes, patadas ni empujones.

The Marlins hit Ronald Acuña Jr.



The sky is blue



pic.twitter.com/KAm5zdrBXN — Peyton (@PeytonTowry) August 27, 2025

Pero, la reacción del mánager de los visitantes, Brian Snitker, no fue tolerada por el segundo árbitro, Mark Wegner, quien lo expulsó del partido. Así, los bravos tuvieron que afrontar lo que restaba del encuentro sin las indicaciones de su entrenador.

Pese a la excelente serie que disputaron los visitantes, la victoria no les sirvió para escalar en la tabla de posiciones de la División, puesto que los Marlins aún mantienen la ventaja.

Actualmente, la zona es comandada por los Philadelphia Phillies, con un promedio de .576. Muy cerca se encuentran los New York Mets, a solo cinco juegos de distancia.

La tercera posición la ocupan los Miami Marlins, con 62 victorias y 71 derrotas, para un promedio de .466. En la cuarta casilla se ubican los Atlanta Braves, con 61 victorias y 72 derrotas, promediando .459.