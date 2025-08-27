Suscribirse

Deportes

Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

Un pelotazo al venezolano encendió la tensión en la serie de los dos del Este.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

28 de agosto de 2025, 1:35 a. m.
MIAMI, FLORIDA - AUGUST 27: Ronald Acuña Jr. #13 of the Atlanta Braves is held back by umpire Paul Nauert #39 after getting hit by a pitch in the third inning against the Miami Marlins at loanDepot park on August 27, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Kelly Gavin/Getty Images)
Ronald Acuña Jr. protagonizó bochornoso momento en el partido frente a Miami Marlins. | Foto: Getty Images

La serie que protagonizaron Atlanta Braves y Miami Marlins disputada en Miami, Florida, Estados Unidos, terminó siendo una dolorosa derrota para los locales..

El primer encuentro fue una victoria ajustada para los Marlins por dos carreras a una. Sin embargo, en el segundo juego los Braves mostraron su mejor nivel y derrotaron a sus rivales por once carreras a dos. El tercer y último partido repitió la historia, con una paliza de doce carreras a una a favor de Atlanta.

Contexto: El estadio más fotografiado de Estados Unidos no es el que imagina: conózcalo y descubra por qué

En ese último compromiso, en la tercera entrada, Matt Olson conectó un jonrón que adelantó a los de Atlanta tres carreras a cero. El siguiente en ingresar a la caja de bateo fue la estrella del equipo, Ronald José Acuña Jr., a quien en su primera oportunidad ofensiva le habían concedido la base por bolas.

En esta ocasión, el lanzador de los Marlins no dudó un segundo y decidió ir más allá y con un lanzamiento golpeó directamente al talentoso pelotero venezolano. La bochornosa acción calentó los ánimos y Acuña no dudó en caminar hacía el montículo para confrontar a su rival, lo que desató la tensión en el diamante.

De inmediato, ambos equipos vaciaron las bancas, generando la sensación de que el enfrentamiento podría escalar a un episodio de violencia física. Afortunadamente, los ánimos se calmaron rápidamente y no se registraron golpes, patadas ni empujones.

Pero, la reacción del mánager de los visitantes, Brian Snitker, no fue tolerada por el segundo árbitro, Mark Wegner, quien lo expulsó del partido. Así, los bravos tuvieron que afrontar lo que restaba del encuentro sin las indicaciones de su entrenador.

Contexto: Willson Contreras suspendido por la MLB: la sanción que podría cambiar el destino de los Cardinals

Pese a la excelente serie que disputaron los visitantes, la victoria no les sirvió para escalar en la tabla de posiciones de la División, puesto que los Marlins aún mantienen la ventaja.

Actualmente, la zona es comandada por los Philadelphia Phillies, con un promedio de .576. Muy cerca se encuentran los New York Mets, a solo cinco juegos de distancia.

Contexto: Colombiano estrella en la MLB: alcanzó hito histórico en las Grandes Ligas y va por la Serie Mundial

La tercera posición la ocupan los Miami Marlins, con 62 victorias y 71 derrotas, para un promedio de .466. En la cuarta casilla se ubican los Atlanta Braves, con 61 victorias y 72 derrotas, promediando .459.

De esta forma, ambos equipos que protagonizaron el bochornoso incidente se encuentran bastante alejados de poder aspirar al título de la División o siquiera clasificar a los playoffs vía comodín. La pelea no pasó a mayores, pero dejó en evidencia la tensión que atraviesan ambos equipos en una temporada marcada por la frustración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer latina aparece muerta luego de que su esposo aseguró que ICE la había detenido en Estados Unidos: esto se sabe

2. Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

3. Bucaramanga alarga el infierno de América de Cali, ahora en Copa BetPlay: crisis es inminente

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de agosto; lo harían ganar la lotería

5. Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolLas Grandes LigasAtlanta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.