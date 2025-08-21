Colombiano estrella en la MLB: alcanzó hito histórico en las Grandes Ligas y va por la Serie Mundial

José Quintana se ha transformado en una de las caras visibles de los Milwaukee Brewers, quienes actualmente son el mejor equipo de la MLB. El conjunto lidera cómodamente el Central de la Liga Nacional con 80 victorias y 48 derrotas, para un promedio de .625.

El colombiano de 36 años alcanzó un hito histórico en la MLB al registrar 1.800 ponches en las Grandes Ligas durante el enfrentamiento contra los Cincinnati Reds. Este logro lo consolida como el cuarto lanzador zurdo latino con más ponches en la historia de la liga, según reportó El Tiempo.

El cafetero acumula una vasta experiencia en las Grandes Ligas, con 13 temporadas ininterrumpidas en la élite del béisbol mundial. Su recorrido incluye pasos por equipos históricos como los Chicago White Sox, Chicago Cubs, Los Ángeles Angels, San Francisco Giants, Pittsburgh Pirates, St. Louis Cardinals, New York Mets y, finalmente, los Cerveceros.

José Quintana será el único colombiano en la postemporada de la MLB. | Foto: Getty Images via AFP

La mejor temporada de Quintana se produjo en 2017. A pesar de dividir su campaña entre los Medias Blancas y los Cachorros, alcanzó la cifra de 207 ponches.

Sin embargo, ese desempeño no fue suficiente para llevar a su equipo a la Serie Mundial. En aquella ocasión, los Cachorros llegaron hasta la Serie de Campeonato, instancia en la que fueron eliminados por Los Ángeles Dodgers con un marcador global de 4 a 1.

Un destino similar lo persiguió en la temporada anterior, cuando nuevamente se encontró con los Dodgers en la Serie de Campeonato, esta vez defendiendo los colores de los New York Mets. La serie terminó con triunfo angelino por 4 a 2.

Quintana también alcanzó los playoffs en 2022 con los Cardenales. En esa ocasión, su equipo cayó frente a los Philadelphia Phillies con un global de 2 a 0, cerrando rápidamente su participación en la postemporada.

Quintana lleva más de 10 años en la élite del béisbol mundial. | Foto: Getty Images via AFP

En la actualidad, el abridor ha tenido un rol clave con los Brewers. Ha participado en 19 partidos, lanzando más de 100 entradas. Sus estadísticas registran 98 hits, 46 carreras permitidas, 14 jonrones y 37 bases por bola. Con estos números, Quintana se perfila como una pieza fundamental en las aspiraciones de Milwaukee para la postemporada.

Muy probablemente, el nacido en Arjona, Colombia, dispute por cuarta vez en su carrera los playoffs, pero ahora con un equipo altamente competitivo. La solidez de los Brewers, que mantienen el mejor promedio de toda la MLB, respalda la ilusión del zurdo cafetero.

Actualmente, el equipo cuenta con una ventaja de siete partidos frente a los Cubs, aunque vienen de perder tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.