La MLB es una de las ligas deportivas más importantes a nivel mundial, por ello es una de las que más ingresos produce y es de las más populares entre los estadounidenses. En gran parte, ese éxito se debe a que se adapta constantemente a las nuevas tendencias del deporte mundial.

Por eso, cada vez hay más interesados en invertir en las Grandes Ligas de Béisbol, una situación que puede llegar a ser complicada, teniendo en cuenta que el sistema de competencia está diseñado para que sean 30 equipos los que disputen el título de la Serie Mundial.

Pero la puerta de agregar nuevas franquicias a la mejor liga de béisbol del planeta parece estar abierta, según declaraciones del comisionado Rob Manfred en el programa Sunday Night Baseball de ESPN, el pasado 17 de agosto de 2025.

Para Manfred, expandirse brindaría más soluciones que problemas, teniendo en cuenta que hoy en día los constantes viajes por todo el país simbolizan un fuerte desgaste para todos los jugadores.

"Creo que si nos expandimos, tendremos la oportunidad de realinearnos geográficamente", dijo Manfred. | Foto: Getty Images via AFP

Por ello, incluir nuevas escuadras tanto en la Liga Nacional como en la Americana podría ser una solución de cara a la reorganización de las Divisiones de cada una de las ligas.

Así mismo, brindaría una mayor flexibilidad, permitiendo que ambas costas tengan un mejor horario para visualizar los partidos de sus equipos cuando estén de visita al otro lado del país.

La hipótesis de agregar nuevas escuadras a la MLB no es nueva. Se viene desarrollando desde inicios de 2025 la idea de cómo una liga de 32 equipos ayudaría no solo a la logística de las Grandes Ligas, sino también a su comercialización, según un reporte de ESPN.

Lo cierto es que se trata de una decisión bastante difícil de tomar, teniendo en cuenta que las ciudades que se seleccionen para un nuevo equipo deberán estar en ubicaciones estratégicas que favorezcan los horarios de transmisión para que más televidentes puedan apreciar el deporte.

De igual manera, también se busca crear equipos competitivos que puedan originar nuevas rivalidades con escuadras emergentes, como ya pasó entre los Texas Rangers y los Houston Astros temporadas atrás.