La drástica decisión de la MLB que pone en alerta a los equipos que sueñan con la Serie Mundial

La Major League Baseball (MLB) es una de las ligas deportivas más relevantes y seguidas a nivel mundial. No es un dato menor que, en el año 2024, se posicionó entre las que más ganancias generaron en todo el planeta, solo superada por otra de sus grandes semejantes en Estados Unidos, la National Football League (NFL).

De acuerdo con un reporte del portal especializado Dinero en Imagen, las ligas más lucrativas del año pasado fueron:

National Football League (NFL): 13.200 millones de dólares. Major League Baseball (MLB): 11.600 millones de dólares. National Basketball Association (NBA): 10.600 millones de dólares. Premier League de Inglaterra: 7.600 millones de dólares. National Hockey League (NHL): 6.400 millones de dólares.

Sin embargo, la MLB no solo destaca por sus ganancias. Según un informe de The Times of India, también se ubica entre las competiciones deportivas más populares del mundo, considerando suscripciones, venta de boletos y merchandising. El listado incluye:

NFL

Premier League

MLB

NBA

Indian Premier League (críquet)

La MLB es una de las competiciones deportivas más importantes del mundo. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta esta alta popularidad, la administración de la MLB tomó una drástica decisión que podría impactar en los equipos clasificados a los playoffs. El calendario de esta temporada no será tan flexible como el de 2024, según informó Los Angeles Times.

Por eso las Grandes Ligas anunciaron este martes 12 de agosto que la serie mundial iniciará el próximo viernes 24 de octubre y culminará como máximo en un séptimo juego el siguiente sábado primero de noviembre.

En la temporada anterior, la liga quería adelantar el primer juego de la Serie Mundial del 25 al 22 de octubre si las series previas concluían el 19 de octubre. En aquel momento, ambos equipos estaban programados para jugar hasta un quinto duelo en sus series, pero finalmente esto no se pudo hacer por el duelo entre Los Ángeles Dodgers y los New York Mets.

En la temporada regular de las Grandes Ligas, cada equipo disputa 162 partidos. Luego, avanzan a la postemporada los seis campeones de cada una de las tres divisiones de las dos ligas que componen la MLB, la Liga Americana y la Liga Nacional, junto con los equipos clasificados por comodín. Esto implica que, además de los encuentros regulares, se suman varios juegos de playoffs hasta llegar a la Serie Mundial.

Los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial frente a los Yankees de Nueva York en el Juego 5 el 30 de octubre de 2024. | Foto: AP

En la campaña pasada, Los Ángeles Dodgers se proclamaron campeones tras enfrentar a San Diego Padres, New York Mets y New York Yankees, disputando un total de 16 partidos en postemporada.

En su serie frente a los Mets, no lograron resolver el cruce de manera anticipada, lo que obligó a cumplir el calendario establecido inicialmente.