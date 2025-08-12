Suscribirse

La drástica decisión de la MLB que pone en alerta a los equipos que sueñan con la Serie Mundial

La MLB anuncia su calendario para los playoffs, buscando evitar ajustes que alteren la competencia.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

12 de agosto de 2025, 11:38 p. m.
PITTSBURGH, PA - MAY 10: The 2025 All Star Game logo on the Braves caps during the MLB game between the Atlanta Braves and the Pittsburgh Pirates on May 10, 2025 at PNC Park in Pittsburgh, PA. (Photo by David J. Griffin/Icon Sportswire via Getty Images)
Inicia la recta final para los playoff. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

La Major League Baseball (MLB) es una de las ligas deportivas más relevantes y seguidas a nivel mundial. No es un dato menor que, en el año 2024, se posicionó entre las que más ganancias generaron en todo el planeta, solo superada por otra de sus grandes semejantes en Estados Unidos, la National Football League (NFL).

De acuerdo con un reporte del portal especializado Dinero en Imagen, las ligas más lucrativas del año pasado fueron:

Contexto: El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB
  1. National Football League (NFL): 13.200 millones de dólares.
  2. Major League Baseball (MLB): 11.600 millones de dólares.
  3. National Basketball Association (NBA): 10.600 millones de dólares.
  4. Premier League de Inglaterra: 7.600 millones de dólares.
  5. National Hockey League (NHL): 6.400 millones de dólares.

Sin embargo, la MLB no solo destaca por sus ganancias. Según un informe de The Times of India, también se ubica entre las competiciones deportivas más populares del mundo, considerando suscripciones, venta de boletos y merchandising. El listado incluye:

  • NFL
  • Premier League
  • MLB
  • NBA
  • Indian Premier League (críquet)
El colombiano logró ganar la Serie Mundial en su paso por la MLB
La MLB es una de las competiciones deportivas más importantes del mundo. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta esta alta popularidad, la administración de la MLB tomó una drástica decisión que podría impactar en los equipos clasificados a los playoffs. El calendario de esta temporada no será tan flexible como el de 2024, según informó Los Angeles Times.

Por eso las Grandes Ligas anunciaron este martes 12 de agosto que la serie mundial iniciará el próximo viernes 24 de octubre y culminará como máximo en un séptimo juego el siguiente sábado primero de noviembre.

Contexto: Playoffs en juego: cinco choques que pueden cambiarlo todo en la recta final de la MLB

En la temporada anterior, la liga quería adelantar el primer juego de la Serie Mundial del 25 al 22 de octubre si las series previas concluían el 19 de octubre. En aquel momento, ambos equipos estaban programados para jugar hasta un quinto duelo en sus series, pero finalmente esto no se pudo hacer por el duelo entre Los Ángeles Dodgers y los New York Mets.

En la temporada regular de las Grandes Ligas, cada equipo disputa 162 partidos. Luego, avanzan a la postemporada los seis campeones de cada una de las tres divisiones de las dos ligas que componen la MLB, la Liga Americana y la Liga Nacional, junto con los equipos clasificados por comodín. Esto implica que, además de los encuentros regulares, se suman varios juegos de playoffs hasta llegar a la Serie Mundial.

Fotos de la semana 1 noviembre
Los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial frente a los Yankees de Nueva York en el Juego 5 el 30 de octubre de 2024. | Foto: AP

En la campaña pasada, Los Ángeles Dodgers se proclamaron campeones tras enfrentar a San Diego Padres, New York Mets y New York Yankees, disputando un total de 16 partidos en postemporada.

En su serie frente a los Mets, no lograron resolver el cruce de manera anticipada, lo que obligó a cumplir el calendario establecido inicialmente.

Contexto: Nueva información en el caso de apuestas ilegales de los Cleveland Guardians tiene conmocionada a toda la MLB

Este antecedente podría haber influido en la decisión actual, teniendo en cuenta que probablemente la MLB busca garantizar un orden más estricto en el calendario y evitar ajustes que puedan favorecer o perjudicar a un equipo en su camino al título.

Noticias Destacadas

