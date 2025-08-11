Playoffs en juego: cinco choques que pueden cambiarlo todo en la recta final de la MLB

La temporada regular de la MLB está entrando en su recta final, con la mayoría de los equipos superando los 115 partidos disputados. Dado que cada equipo juega un total de 162 encuentros, restan alrededor de 45 compromisos por disputarse en poco más de dos meses.

Este tramo final será clave, pues aún quedan series que pueden definir lideratos de división, clasificaciones como comodín o eliminaciones dolorosas. Aquí repasamos algunas de las más importantes que se vienen en las Grandes Ligas, según MLB.com.

Pittsburgh Pirates vs. Milwaukee Brewers (11 al 13 de agosto)

Aunque los Brewers lideran cómodamente la de División Central de la Liga Nacional, esta serie podría significar mucho para los Pirates, que se encuentran en el último lugar.

Se trata de un choque entre el mejor y el peor equipo de la división, pero Milwaukee ha tenido problemas ante rivales directos y Pittsburgh no es la excepción. En los siete partidos previos entre ambos, los Brewers han ganado cuatro y los Pirates tres.

Esta serie podría dar un golpe anímico decisivo para Pittsburgh, que vive un buen momento con 12 triunfos en sus últimos 19 juegos, o confirmar que Milwaukee está listo para luchar por la Serie Mundial, respaldado por el mejor récord de la MLB con 73 victorias y 44 derrotas.

Boston Red Sox vs. Houston Astros (11 al 13 de agosto)

En los tres juegos previos de la temporada, Boston se impuso a Houston. Este nuevo cruce podría mover el panorama en el Oeste de la Liga Americana, puesto que los Astros sienten la presión de los Seattle Mariners, muy cerca en la tabla.

Una mala serie del equipo texano podría costarle el primer lugar, mientras que para los Red Sox es una oportunidad de recortar distancia con los Toronto Blue Jays. Actualmente, Toronto mantiene un promedio de .580 y Boston de .546, por lo que ganar aquí es clave para seguir con opciones de playoffs.

Chicago Cubs vs. Toronto Blue Jays (12 al 14 de agosto)

Ambos equipos han mostrado solidez a lo largo de la campaña. Toronto lidera el Este de la Liga Americana y los Cachorros siguen de cerca a los Brewers en la Central de la Nacional.

Los Blue Jays llegan tras una dura serie frente a los Dodgers y necesitan recuperar confianza, mientras que los Cubs saben que no pueden aflojar, debido a que con su promedio de .573 están en zona de comodín. Esta serie enfrentará a dos equipos que necesitan su mejor versión para asegurar un lugar en la postemporada.

Seattle Mariners vs. New York Mets (15 al 17 de agosto)

Seattle busca mantener su gran nivel y asaltar el liderato que hoy ostentan los Astros. Ganar esta serie podría darles el título divisional y el boleto anticipado a playoffs.

Los Mets, por su parte, se encuentran en una situación complicada, acechados por Cincinnati Reds y San Francisco Giants. La reciente barrida que sufrieron ante los Cerveceros aumenta la presión para el equipo neoyorquino.

San Diego Padres vs. Los Ángeles Dodgers (15 al 17 de agosto)

Serán tres juegos vibrantes entre dos rivales directos. Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, vienen de ganar a los Blue Jays y buscan consolidar su liderato del Oeste de la Nacional.