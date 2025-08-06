El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

Los Ángeles Dodgers y los San Luis Cardinals se enfrentaron en el tercer partido de la serie, esta vez en el Dodger Stadium. Ambas escuadras buscaban objetivos diferentes. Los angelinos lideran cómodamente el Oeste de la Liga Nacional con un promedio de .579, seguidos por los Padres de San Diego (.553) y los Gigantes de San Francisco (.504).

Por otro lado, los Cardinals no atraviesan su mejor momento, teniendo en cuenta que ocupan la cuarta posición en la División Central de la Nacional con un promedio de .496, alejados de los Milwaukee Brewers, los Chicago Cubs y los Cincinnati Reds.

En el partido anterior, los Dodgers aplastaron a los Cardinals con marcador de 12 a 6. Esta vez, el encargado de abrir en la lomita fue Shohei Ohtani, quien poco a poco empieza a recuperar su nivel tras una lesión que lo alejó por un tiempo considerable del montículo.

El encuentro comenzó a moverse en la parte alta de la tercera entrada. Jordan Walker conectó un sencillo y posteriormente robó la segunda base. Luego, Víctor Scott bateó un elevado que fue out, pero que permitió que Walker avanzara a tercera. Finalmente, anotó gracias a un sencillo de Brendan Donovan, poniendo a San Luis arriba 1 a 0.

Pero la alegría fue breve. En la parte baja de esa misma entrada, Alex Call pegó un doble que Shohei Ohtani remató con un cuadrangular, dejando el marcador 2 a 1 a favor de los Dodgers.

En la cuarta entrada, Andy Pagés conectó un sencillo, avanzó a segunda por un lanzamiento desviado, se robó la tercera y anotó gracias a un error de tiro que Pedro Pagés no pudo controlar. Así, los Dodgers ampliaron la ventaja a 3 a 1.

En la quinta entrada, Ohtani fue relevado tras una actuación decente, aunque aún se espera más del astro japonés. En la sexta, Iván Herrera recibió base por bolas, Alec Burleson conectó un sencillo y Herrera anotó tras un batazo de Lars Nootbaar, acercando a los Cardinals 3 a 2.

La remontada se concretó en la octava entrada. Burleson pegó un sencillo y avanzó por un batazo de Masyn Winn. Jordan Walker conectó otro batazo y quedó en segunda, pero también permitió anotar a sus dos compañeros tras un error de Alex Freeland, dejando el marcador 4 a 3 para San Luis.

En la novena, Donovan conectó un sencillo y posteriormente llegó a segunda por un pelotazo a Iván Herrera, luego anotó tras un doble de Nootbaar, sellando el 5 a 3 definitivo. Los Dodgers no lograron responder en la baja del noveno, y San Luis se quedó con la victoria y con la serie.

Sin embargo, no todo fue negativo para los del ‘Estados Dorado’. Shohei Ohtani alcanzó los 1.000 hits combinados entre los Angels y los Dodgers, afianzando su camino hacia el Salón de la Fama. Además, ilusiona con su desempeño desde el montículo, promete ser el arma secreta de su equipo para los playoff.

Los Dodgers deberán reponerse rápido, puesto que se enfrentarán a los Toronto Blue Jays, el segundo mejor equipo de la MLB, con récord de 68 victorias y 48 derrotas (586). Serán tres juegos cruciales para los angelinos.