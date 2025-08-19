Suscribirse

Deportes

Explosión en la MLB: dos venezolanos protagonizan un duelo inédito que ya es parte de la historia

Así fue el primer enfrentamiento entre dos managers venezolanos en la MLB.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

20 de agosto de 2025, 3:19 a. m.
WASHINGTON, DC - AUGUST 19: Managers Carlos Mendoza #64 of the New York Mets and Miguel Cairo #22 of the Washington Nationals pose for a photo after delivering the lineup cards before a game at Nationals Park on August 19, 2025 in Washington, DC. This marks the first game in Major League history to feature two Venezuelan-born managers. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)
Por primera vez en la historia de la MLB se vivió un duelo de entrenadores venezolanos. | Foto: Getty Images

Bajo la dirección de Carlos Mendoza, los Mets de Nueva York vencieron este martes 19 de agosto, ocho carrera a una a los Nacionales de Washington que dirige Miguel Cairo en el primer enfrentamiento entre dos mánagers nacidos en Venezuela en las Grandes Ligas.

Mendoza, al frente de los Mets desde el principio de la temporada 2024, y Cairo, mánager interino de Washington desde julio, están entre los cuatro únicos venezolanos que han dirigido en la competición, junto con Oswaldo Guillén y Alfredo Pedrique, también interino.

Contexto: https://www.semana.com/deportes/articulo/la-drastica-decision-de-la-mlb-que-pone-en-alerta-a-los-equipos-que-suenan-con-la-serie-mundial/202558/

Antes del arranque de esta serie en Washington, Mendoza y Cairo se encontraron para intercambiar alineaciones y darse un abrazo frente a los fotógrafos, en una imagen para el recuerdo del béisbol venezolano.

“Es un privilegio”, afirmó Mendoza. “Me siento honrado por ello. Es algo muy importante en nuestra casa”.

“Para nosotros, es realmente emocionante. Estoy muy orgulloso de estar aquí”, dijo Cairo. “No hay demasiados entrenadores y managers latinos. Hoy es un gran día para él y para mí”.

WILLIAMSPORT , PA - AUGUST 17: Members of the New York Mets look on during the singing of the national anthem prior to the 2025 MLB Little League Classic presented by New York Life between the Seattle Mariners and the New York Mets at Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field on Sunday, August 17, 2025 in Williamsport , Pennsylvania. (Photo by Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)
Los New York Mets deberán optar probablemente por la clasificación vía comodín. | Foto: MLB Photos via Getty Images

El triunfo se decantó pronto del lado visitante con una explosión de cinco carreras en la tercera entrada en el Nationals Park de Washington D. C., Estados Unidos.

El estadounidense Mark Vientos conectó un jonrón de dos carreras y su compatriota Jeff McNeil bateó un doble que permitió que Brandon Nimmo, y el dominicano Juan Soto pasaran por la registradora.

Contexto: La drástica decisión de la MLB que pone en alerta a los equipos que sueñan con la Serie Mundial

Soto, la estrella neoyorquina, dejó su sello después con un cuadrangular de 125 metros en el séptimo inning.

El abridor de los Mets, David Peterson, mantuvo a raya a los locales en ocho entradas desde la lomita en las que permitió una carrera y ponchó a 10 rivales.

Los Mets de Mendoza, antiguo entrenador de banca de los los Yankees de Nueva York, encadenan tres victorias seguidas con las que comienzan a levantar cabeza tras su profundo bache.

Mets derrotan a Philadelphia Phillies
Mets están detrás de los Philadelphia Phillies. | Foto: Getty Images via AFP

Entre el 28 de julio y el 15 de agosto la novena de Queens, que aspira a pelear por el título, encajó 14 derrotas en 16 partidos.

Los Nacionales, de su parte, tienen un balance de 13 victorias y 22 derrotas desde el nombramiento de Cairo en lugar del cesado Dave Martínez.

Contexto: Preocupación máxima en los Dodgers: la nueva crisis de Shohei Ohtani que pone su temporada en riesgo

Cairo, de 51 años, ya había dirigido de forma interina a los Medias Blancas de Chicago en 2022 cuando Tony La Russa dejó el banco por problemas de salud.

Como jugador militó en nueve equipos durante sus 17 años de carrera en Las Mayores.

*Realizado con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

2. Pedida de mano con el volcán de Acatenango de fondo terminó en una ‘erupción de amor’, tras entrar en actividad volcánica una vez la novia dio el ‘sí’

3. Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

4. ‘Reina de la ketamina’ hace impactante declaración sobre la muerte de Matthew Perry

5. São Paulo sepulta el sueño de Atlético Nacional en Copa Libertadores: Cardona volvió a ser villano

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolBéisbol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.