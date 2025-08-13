Preocupación máxima en los Dodgers: la nueva crisis de Shohei Ohtani que pone su temporada en riesgo

Recientemente dos implicados en la construcción de un ambicioso proyecto inmobiliario en Hawái interpusieron una demanda contra la superestrella del béisbol Shohei Ohtani y su agente, Nes Balelo. Según los demandantes, ambos habrían interferido de manera directa en el desarrollo de la obra, valorada en aproximadamente 240 millones de dólares.

Los demandantes, el desarrollador Jevin Hayes Sr. y la agente de bienes raíces Tomoko Matsumoto, sostienen que su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, los excluyó del proyecto debido a los caprichos de Ohtani y su representante.

En el escrito legal, afirman que “Balelo y Ohtani, quienes fueron incorporados al proyecto únicamente por el valor promocional y de marca del béisbolista, explotaron su influencia de celebridad para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin otra razón que su propio interés financiero”, según reportó ESPN.

De acuerdo con la demanda, la incorporación del astro japonés no fue para que participara en el desarrollo de la obra, sino como parte de una estrategia de marketing.

El acuerdo incluía que Ohtani comprara una de las 14 propiedades, la cual estaría diseñada con un espacio especial para que pudiera batear, lanzar y entrenar en pretemporada. El objetivo era atraer a fanáticos del béisbol y a inversionistas japoneses a adquirir estos exclusivos inmuebles.

La demanda también señala que el representante del beisbolista imponía constantemente nuevas condiciones o incluso lanzaba amenazas veladas de retirar la imagen de Ohtani del proyecto. Los demandantes aseguran que, con el tiempo, Kingsbarn cedió a todas las exigencias de Balelo, priorizando la relación con la estrella sobre los compromisos con sus socios.

El japones está en uno de los puntos más altos de su carrera. | Foto: AP

Matsumoto y Hayes afirman que llevaban más de 11 años trabajando en la planificación y desarrollo de estos condominios, situados en la exclusiva Costa Hapuna, en la Isla Grande de Hawái, Estados Unidos. La magnitud del proyecto y el tiempo invertido hacen que la presunta exclusión represente un golpe económico y profesional considerable para ambos.

Cabe recordar que Ohtani no es ajeno a las controversias. Poco más de un año atrás, su nombre apareció vinculado indirectamente a un escándalo cuando su traductor, Ippei Mizuhara, fue investigado por su presunta implicación en apuestas ilegales. Mizuhara habría robado cerca de 17 millones de dólares directamente de la cuenta de Ohtani, lo que generó un gran revuelo mediático.