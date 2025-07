Ohtani enciende alarmas: la estrella japonesa vuelve a preocupar por su lesión en su encuentro frente a los Reds

El escenario fue nuevamente el Great American Ball Park de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, sede de un excelente espectáculo de béisbol. En esta ocasión, Ohtani volvió al montículo, pero la estrategia no fue efectiva desde el inicio.

En la cuarta entrada, Ohtani falló en su turno al bate, pero su compañero Will Smith logró una base por bolas. Posteriormente, Freddie Freeman impulsó a Smith con un jonrón, y los Dodgers se pusieron al frente 2 a 1 .

Sin embargo, Ohtani no estaba teniendo una buena noche como lanzador. Permitió un sencillo de Noelvi Marte, cometió dos lanzamientos desviados que llevaron al dominicano a tercera base, y luego otorgó una base por bolas a Tyler Stephenson.

El pitcher entró en un momento complejo. Permitió una base por bolas a Spencer Steer, lo que dejó corredores en primera y segunda. Luego, Will Benson conectó un elevado de sacrificio que permitió empatar el juego 2 a 2. Aunque fueron eliminados en esa jugada, dejaron a corredores en base, sin poder aprovechar la oportunidad.

Emmett Sheehan no había tenido un mal partido hasta hasta la octava entrada. | Foto: Getty Images

No obstante, el jardinero no logró evitar que los Reds tomaran ventaja 4 a 2. Blake Treinen entró como relevista, pero en su primer turno permitió un sencillo de Will Benson, que llevó a Steer al home para ampliar la ventaja a 5 a 2.