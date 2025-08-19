Suscribirse

Deportes

Increíble reacción de Manny Machado ante la barrida de los Dodgers a los Padres

Los Dodgers barrieron a los Padres, tomaron la cima y dejaron en silencio a Manny Machado.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

20 de agosto de 2025, 2:43 a. m.
Según un comunicado oficial, “esta mañana, agentes de inmigración llegaron al estadio y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos".
Los Padres y los Dodgers protagonizan la mejor rivalidad del presente de la MLB. | Foto: Getty Images

El duelo entre los San Diego Padres y Los Ángeles Dodgers se ha convertido en una de las rivalidades más intensas y mediáticas de los últimos años en la MLB.

Estos enfrentamientos no solo han definido títulos de división, sino que también han dejado episodios de tensión extrema con peleas campales, expulsiones y sanciones para jugadores y entrenadores. Cada choque es una batalla que genera expectativa en la afición y presión en ambas organizaciones.

Contexto: La drástica decisión de la MLB que pone en alerta a los equipos que sueñan con la Serie Mundial

En la serie más reciente, los Dodgers impusieron su autoridad al barrer a los Padres con tres victorias consecutivas, un golpe directo en la lucha por el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional. Gracias a esta barrida, los angelinos recuperaron el primer lugar, un escenario que parecía lejano semanas atrás, cuando su rendimiento era irregular.

La derrota fue un duro golpe para los Padres, que llegaron a Los Ángeles con una mínima ventaja y se marcharon a casa con las manos vacías. El silencio posterior del equipo reflejó la magnitud del tropiezo, pero lo más llamativo fue la actitud de su máxima figura, Manny Machado.

Según un comunicado oficial, “esta mañana, agentes de inmigración llegaron al estadio y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos".
Los Padres y los Dodgers no se guardan nada cuando se ven frente a frente. | Foto: Getty Images

El tercera base, considerado uno de los jugadores más importantes del pasado reciente de la franquicia, evitó dar declaraciones tras la serie. Según Kevin Acee del San Diego Union-Tribune, “Machado tenía un auto esperándolo a su regreso a San Diego y se negó a hablar al salir de la casa club”.

La decisión de no dar declaraciones estuvo acompañada de un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Machado, en 12 turnos al bate a lo largo de los tres partidos, apenas consiguió un hit y una base por bolas.

El bajo nivel de su estrella encendió las alarmas y aumentó la frustración de la afición, que esperaba verlo liderar al equipo en una serie tan trascendental.

Contexto: Los 10 favoritos para ganar la Serie Mundial: puede haber una gran sorpresa en octubre

El panorama para los Padres ahora es crítico. Llegaron a Dodger Stadium con la ilusión de ampliar la diferencia en la cima de la división, pero se toparon con una realidad dura, puesto que sus rivales directos, pese a no mostrar su mejor versión en semanas recientes, supieron imponerse con contundencia.

Lo que parecía una oportunidad para consolidarse como líderes terminó siendo un retroceso que dejó dudas en torno al verdadero potencial del equipo, que ahora debe nuevamente perseguir a los angelinos.

Ahora, los llamados ‘Frailes’ deberán concentrarse en reponerse rápidamente. El calendario no da tregua, y su próximo reto será ante los San Francisco Giants, un duelo clave que podría marcar su capacidad de reacción.

Contexto: Preocupación máxima en los Dodgers: la nueva crisis de Shohei Ohtani que pone su temporada en riesgo

Un buen rendimiento ante los Giants no solo revitalizaría la confianza del plantel, sino que también los prepararía para el nuevo enfrentamiento ante los Dodgers, programado del 22 al 24 de agosto en el Petco Park, San Diego, California, Estados Unidos. Esa serie podría convertirse en la más importante de la temporada, pues de allí podría salir el campeón de la División Oeste.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Sería el peor error”: Petro envió mensaje a emisarios de Trump sobre invadir a Venezuela. Alertó consecuencias para Colombia

2. Explosión en la MLB: dos venezolanos protagonizan un duelo inédito que ya es parte de la historia

3. ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

4. Pedida de mano con el volcán de Acatenango de fondo terminó en una ‘erupción de amor’, tras entrar en actividad volcánica una vez la novia dio el ‘sí’

5. Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolDodgersLos Ángeles Dodgers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.