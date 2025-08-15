Los 10 favoritos para ganar la Serie Mundial: puede haber una gran sorpresa en octubre

El último cuarto de la temporada regular de la MLB se está disputando y, como es habitual, el rendimiento de los equipos ha variado, algunos han bajado su nivel, mientras que otros han sorprendido y tomado el control de sus divisiones.

Sin embargo, sigue siendo muy complicado predecir quién será el campeón de la nueva edición de la Serie Mundial.

Según la casa de apuestas BetMGM, citada por la cuenta oficial de la MLB, hay un claro favorito al título, y no es sorpresa que ocupe esa posición. Los Angeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, son considerados los favoritos para repetir el título, incluso sin estar en su mejor momento.

Entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, los Dodgers disputarán una emocionante serie de tres partidos contra los San Diego Padres, duelo que podría definir el campeón del Oeste de la Liga Nacional.

El último encuentro entre los Padres y los Dodgers fue vibrante. | Foto: Getty Images

Hasta hace poco, los Dodgers lideraban su división, pero una baja de rendimiento en sus últimos encuentros y la barrida sufrida ante los angelinos los llevó a la segunda posición.

Aun así, tienen amplias posibilidades de recuperar el liderato este mismo fin de semana, ya que cuentan con 68 victorias y 53 derrotas (.562), mientras que los Padres suman 69 victorias y 52 derrotas (.570). Todo podría definirse en el Dodger Stadium.

El segundo favorito para ganar la Serie Mundial son los Philadelphia Phillies, líderes del Este de la Liga Nacional, con récord de 69 victorias y 52 derrotas (.570).

Su principal amenaza son los New York Mets, pero los Phillies mantienen una ventaja de cinco juegos, aparentemente suficiente para quedarse con el campeonato divisional. La serie clave contra los Mets se jugará del lunes 8 al jueves 11 de septiembre.

En tercer lugar están los sorprendentes Milwaukee Brewers, quienes pasaron de un rendimiento intermitente a una impresionante racha de victorias, posicionándose como el equipo con mejor promedio de toda la MLB: 76 victorias y 44 derrotas (.633).

Su ventaja de 8.5 juegos sobre los Chicago Cubs podría ser decisiva, especialmente en la serie entre ambos del lunes 18 al jueves 21 de agosto. Su actual racha de 12 victorias consecutivas los convierte en uno de los rivales más temidos de cara a los playoffs.

José Quintana es el colombiano que juega para los Milwaukee Brewers. | Foto: Getty Images via AFP

Los Detroit Tigers, aunque han bajado ligeramente su rendimiento, mantienen el tercer mejor promedio de la liga (.577) con 71 victorias y 52 derrotas.

Son líderes en la zona central de la Liga Americana y probablemente campeones de su división, con una ventaja de 6.5 juegos sobre sus perseguidores. La serie contra Cleveland Guardians, del martes 16 al jueves 18 de septiembre, podría sellar su título divisional.

En el top 5 están los Seattle Mariners, quienes hasta el momento del listado, son únicos de la lista que no lideran su división. Con 67 victorias y 55 derrotas (.549), están muy cerca de los Houston Astros (68-53).

Los Marineros de Seattle tienen uno de los mejores promedios de la Liga Americana. | Foto: AP

La serie del viernes 19 al domingo 21 de septiembre podría definir el campeón divisional, pero incluso si no lo logran, su boleto a los playoffs parece seguro vía comodín.

Teniendo en cuenta que sus perseguidores son los Boston Red Sox, con un promedio de (.541) y los New York Yankees con (.529), así que los Marineros tiene una buena ventaja.