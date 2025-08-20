La nueva preocupación de los Yankees: inicia la recta final por el título de División

Los Yankees de Nueva York llegaron a su serie frente a los Tampa Bay Rays ocupando el tercer lugar de la División Este de la MLB, por detrás de los Boston Red Sox y de los Toronto Blue Jays.

La serie era fundamental para no complicar sus aspiraciones de clasificación por la vía del comodín, por lo que un buen resultado se convertía en una necesidad.

El equipo de Aaron Boone se mostraba confiado después de haber barrido recientemente a los St. Louis Cardinals, lo que había elevado la moral de la plantilla.

Con esas expectativas, saltaron al terreno de juego en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida, Estados Unidos, con la firme intención de sumar una victoria que les mantuviera en la pelea.

Y vaya si lo lograron. Los Yankees hicieron honor a su apodo de ‘Bombarderos del Bronx’ al conectar nueve jonrones en un solo partido, alcanzando así un récord histórico en la MLB, según reportó MLB.com.

Aaron Judge llegó a 40 cuadrangulares en esta temporada. | Foto: AP

Esta fue la segunda ocasión en la temporada que los neoyorquinos conseguían tal hazaña, confirmando su poderío ofensivo en el diamante.

Los protagonistas de la jornada fueron Aaron Judge, Ben Rice y Jazz Chisholm Jr., quienes conectaron un jonrón cada uno. Cody Bellinger, Giancarlo Stanton y José Manuel Caballero se llevaron los reflectores al aportar dos cuadrangulares cada uno.

Con este arsenal ofensivo y cuatro carreras adicionales, los Yankees obtuvieron una victoria aplastante de 13 a 3 sobre los Rays, que nada pudieron hacer para contener la ofensiva.

El partido también dejó otra marca memorable: por tercera vez en la temporada, los Yankees consiguieron tres cuadrangulares consecutivos, algo que únicamente habían logrado antes los Milwaukee Brewers en 1982 y los Ángeles Dodgers en la campaña pasada, de acuerdo con los registros de Stathead y de la analista Katie Sharp.

Vale recordar que la primera ocasión en que los Yankees batearon nueve jonrones en un mismo encuentro fue el pasado sábado 29 de marzo, cuando se enfrentaron a los Milwaukee Brewers en el Yankee Stadium.

Con la reciente actuación frente a Tampa Bay, la franquicia neoyorquina demuestra que atraviesa por un repunte ofensivo en uno de los momentos clave de la temporada.

Tras la contundente victoria en Florida, resta un encuentro más en Tampa antes de que los Yankees se midan a sus eternos rivales, los Boston Red Sox, en una serie que puede ser decisiva para el desenlace de la División Este.

El choque de cuatro juegos entre Yankees y Medias Rojas podría marcar quién de los dos equipos tiene más opciones de disputar el título divisional a los Blue Jays y quién quedará mejor posicionado para la clasificación por comodín. La rivalidad histórica entre ambas franquicias añade aún más tensión a un cruce que promete emociones de principio a fin.

Actualmente, la diferencia entre ambos equipos es mínima. Nueva York ocupa el segundo lugar con un balance de 68 victorias y 57 derrotas, para un promedio de .544.

Boston, en cambio, suma 68 triunfos y 59 caídas, con un promedio de .535. Apenas un juego separa a ambas novenas, pero el rendimiento reciente de los Yankees los proyecta al alza, mientras que los Medias Rojas parecen ir en declive.