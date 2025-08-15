Suscribirse

Se conoce la gravedad de la lesión de Josh Hader: Los Astros están devastados

El ‘pitcher’ estará fuera por lesión, dejando a los Astros con un ‘bullpen’ vulnerable y presión en la recta final.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

16 de agosto de 2025, 1:30 a. m.
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 08: Josh Hader #71 of the Houston Astros pitches during the game against the New York Yankees at Yankee Stadium on August 08, 2025 in the Bronx borough of New York City. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)
Se conoce el diagnóstico de Josh Hader. | Foto: Getty Images

Recientemente, el relevista estrella de los Houston Astros, Josh Hader, fue incluido en la lista de lesionados a la espera de una revisión más exhaustiva que determinara el tiempo que tardaría en volver al montículo.

Finalmente, la espera terminó y se confirmó que el lanzador zurdo sufre de un esguince en la cápsula del hombro izquierdo, una lesión preocupante también conocida como capsulitis adhesiva.

De acuerdo con Clínic Mayo, esta condición provoca inflamación en la cápsula articular, genera dolor y limita el movimiento de la articulación.

Según informó el Diario AS, el tres veces ganador al premio de Relevista del Año de las Grandes Ligas estará fuera de acción por al menos tres semanas más, antes de someterse a una nueva evaluación médica.

Esto significa que, como mínimo, el zurdo regresaría dos semanas antes del inicio de los playoffs, siempre y cuando su recuperación avance según lo previsto.

La franquicia texana disputará así su tercera Serie Mundial de los últimos cinco años en las Grandes Ligas, después de su triunfo en 2017 y su subcampeonato en 2019.
La última vez que los Astros ganaron la Serie Mundial fue en 2022. | Foto: AFP

El último juego del pelotero fue el pasado viernes 8 de agosto, cuando los Astros enfrentaron a los New York Yankees.

Ese día lanzó durante dos entradas completas, en las que permitió un hit y una carrera que empató el marcador, aunque finalmente condujo a su equipo a la victoria en extra innings.

En su segunda temporada con el equipo texano, el zurdo ha tenido un rendimiento destacado, puesto que ha participado en 48 partidos con una efectividad de 2.05, permitiendo 12 carreras limpias en 52 entradas y dos tercios. Además, ha ponchado a 76 de los 206 bateadores a los que se ha enfrentado, dejando a sus rivales con un promedio de bateo de apenas .158.

Como era de esperarse, reemplazar a Hader ha sido un reto para los Astros. Desde su baja, el mánager Joe Espada ha probado con relevistas como Bryan King, Bennett Sousa y Bryan Abreu, aunque aún no se define un sustituto fijo que pueda mantener el mismo nivel de confianza y efectividad en los innings finales.

La situación cobra aún más relevancia debido al momento competitivo que vive el equipo. Los Astros se preparan para una serie contra los Baltimore Orioles.

Aunque Baltimore ocupa el último lugar en el Este de la Liga Americana, Houston no puede confiarse, debido a que los Seattle Mariners les pisan los talones en la tabla, con un promedio de .549 frente al .562 de los Astros, lo que representa una diferencia de apenas 1.5 partidos.

Con rivales directos presionando y una pieza clave fuera del bullpen, Houston enfrenta semanas decisivas para afianzar su posición antes de octubre.

El manejo de la nómina y la capacidad de responder bajo presión serán determinantes para que los Astros logren mantenerse como candidatos serios a la postemporada.

