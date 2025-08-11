Suscribirse

Aaron Judge hace fuerte declaración mientras los Yankees ven peligrar su pase a postemporada

Los Yankees atraviesan una crisis que pone en riesgo su clasificación como comodín, con un calendario decisivo por delante.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

12 de agosto de 2025, 12:51 a. m.
New York Yankees' Aaron Judge runs the bases after hitting a two-run home against the Cleveland Guardians during the eighth inning in Game 3 of the baseball AL Championship Series Thursday, Oct. 17, 2024, in Cleveland.(AP Photo/Jeff Roberson)
Aaron Judge se refirió al difícil momento que atraviesan los Yankees. | Foto: AP

La MLB entra en un punto clave de su temporada regular, con la liga en la recta final antes de dar inicio a la postemporada.

Este momento no podría llegar en una peor circunstancia para los Yankees, quienes atraviesan uno de sus peores tramos del campeonato. Actualmente, el equipo está relegado al tercer lugar del Este de la Liga Americana, por detrás de los Toronto Blue Jays y los Boston Red Sox.

Contexto: Estrella de la MLB se pronunció tras su escándalo por dopaje: se viralizó en redes sociales

La frustración en el Bronx no tardó en reflejarse en las declaraciones de su líder y máxima figura, Aaron Judge, quien mostró autocrítica y compromiso.

“Es difícil, pero no hay excusas. Nos pagan para salir ahí, rendir al máximo y ganar partidos de béisbol. Los aficionados siguen llenando el estadio y mostrando su apoyo, y nosotros tenemos que responder. Tenemos que salir y hacer nuestro trabajo”, declaró el ‘Juez’ para SNY.

El equipo neoyorquino viene de sufrir una derrota en la serie frente a los Astros de Houston y, más recientemente, una dura caída por 7 a 1 el pasado domingo 10 de agosto.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 02: New York Yankees manager Aaron Boone looks on during batting practice prior to a game against the Miami Marlins at loanDepot park on August 02, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Rich Storry/Getty Images)
La continuidad de Aaron Boone entrenador de los Yankees está en duda. | Foto: Getty Images

Los dirigidos por Aaron Boone esperaban que el regreso de Judge representara un impulso positivo en su desempeño. Sin embargo, el jardinero derecho aún no ha podido ejercer plenamente su rol defensivo debido a una distensión en el flexor del codo derecho que lo mantuvo fuera por 10 días. Desde su retorno, únicamente ha actuado como bateador designado.

El capitán también se refirió a la dinámica interna del equipo: “No estamos haciendo las pequeñas cosas que nos ponen en posición de ganar partidos. Esto va a requerir de todos nosotros... No diría que hemos perdido la confianza.”

Contexto: Nueva información en el caso de apuestas ilegales de los Cleveland Guardians tiene conmocionada a toda la MLB

La situación es crítica. La clasificación de los Yankees como comodín ya está en riesgo, teniendo en cuenta que su promedio es de .525, lo que actualmente los ubica como el tercer clasificado por esta vía. Sin embargo, los Cleveland Guardians tienen un promedio de .521, una diferencia mínima que podría dejarlos fuera si no reaccionan de inmediato.

El calendario próximo ofrece una oportunidad para estabilizarse. Los Yankees se medirán primero a los Minnesota Twins y luego a los St. Louis Cardinals, rivales que, en teoría, no deberían representar una amenaza considerable.

Contexto: El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

No obstante, el verdadero reto llegará después, con una serie de cuatro juegos frente a los Boston Red Sox que podría definir el futuro del equipo en esta temporada.

En este contexto, la reacción inmediata es indispensable. Cada partido cuenta, y la presión sobre Judge, Boone y el resto del plantel es máxima. Los aficionados esperan una respuesta contundente en el diamante, mientras la lucha por el comodín se aprieta cada vez más.

