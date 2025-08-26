Willson Contreras suspendido por la MLB: la sanción que podría cambiar el destino de los Cardinals

La MLB anunció este martes, 26 de agosto, la sanción a la cual sería sometido Willson Contreras, en la que el jugador recibirá una suspensión de seis juegos y una multa no revelada.

Esta decisión de la Liga se debió a sus acciones en el partido entre St. Louis Cardinals y Pittsburgh Pirates, el cual fue un auténtico espectáculo del mejor béisbol mundial, puesto que ambos equipos demostraron su máximo nivel y la victoria se tuvo que decidir en la parte baja de la novena entrada.

Esto mediante un jonrón de Alec Burleson, que significó una victoria épica de los cardenales en el Busch Stadium de San Luis, Misuri, Estados Unidos.

Pero la victoria de los locales no se robó todos los reflectores en una noche destinada a que los dos equipos de la División Central de la Liga Nacional definieran quién tendría más posibilidades de seguir con vida en la zona. Esto teniendo en cuenta que ambos conjuntos disputan los últimos lugares de su respectivo grupo.

Willson Contreras was so mad at this umpire that he threw a bat that hit his own coach and then launched a bunch of Hi-Chew onto the field pic.twitter.com/fslJY71FS6 — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 26, 2025

El incidente se produjo porque la primera base de los locales, Willson Contreras, protagonizó una fuerte discusión con uno de los umpires del encuentro, por lo cual tuvieron que intervenir sus compañeros para retirarlo antes de que ocurriera algo peor.

Ante lo sucedido, los jueces no vieron otra opción que expulsarlo del partido en la baja de la séptima entrada, dejando a su equipo con ventaja de una carrera.

Finalmente, al día siguiente del encuentro, Michael Hill, vicepresidente senior de Operaciones de Terreno de la MLB, comunicó oficialmente la sanción a la que deberá atenerse el pelotero venezolano.

Contreras estaría apartado de las canchas por los siguientes seis encuentros que afronten los St. Louis, incluyendo los tres juegos restantes de la serie frente a los Pirates y los correspondientes ante los Cincinnati Reds.

Sin embargo, la primera base optó por apelar la decisión de la liga. Por ello, la sanción se mantendrá en suspenso hasta que culmine dicho proceso, según informó MLB.com.