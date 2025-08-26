Suscribirse

Deportes

Willson Contreras suspendido por la MLB: la sanción que podría cambiar el destino de los Cardinals

El pelotero venezolano recibiría fuerte castigo por discutir con un umpire.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

27 de agosto de 2025, 1:20 a. m.
ST LOUIS, MISSOURI - AUGUST 25: Willson Contreras #40 of the St. Louis Cardinals scores a run against the Pittsburgh Pirates in the fifth inning at Busch Stadium on August 25, 2025 in St Louis, Missouri. (Photo by Dilip Vishwanat/Getty Images)
Willson Contreras se robó la noche en la victoria de St. Louis Cardinals. | Foto: Getty Images

La MLB anunció este martes, 26 de agosto, la sanción a la cual sería sometido Willson Contreras, en la que el jugador recibirá una suspensión de seis juegos y una multa no revelada.

Contexto: Colombiano estrella en la MLB: alcanzó hito histórico en las Grandes Ligas y va por la Serie Mundial

Esta decisión de la Liga se debió a sus acciones en el partido entre St. Louis Cardinals y Pittsburgh Pirates, el cual fue un auténtico espectáculo del mejor béisbol mundial, puesto que ambos equipos demostraron su máximo nivel y la victoria se tuvo que decidir en la parte baja de la novena entrada.

Esto mediante un jonrón de Alec Burleson, que significó una victoria épica de los cardenales en el Busch Stadium de San Luis, Misuri, Estados Unidos.

Pero la victoria de los locales no se robó todos los reflectores en una noche destinada a que los dos equipos de la División Central de la Liga Nacional definieran quién tendría más posibilidades de seguir con vida en la zona. Esto teniendo en cuenta que ambos conjuntos disputan los últimos lugares de su respectivo grupo.

El incidente se produjo porque la primera base de los locales, Willson Contreras, protagonizó una fuerte discusión con uno de los umpires del encuentro, por lo cual tuvieron que intervenir sus compañeros para retirarlo antes de que ocurriera algo peor.

Ante lo sucedido, los jueces no vieron otra opción que expulsarlo del partido en la baja de la séptima entrada, dejando a su equipo con ventaja de una carrera.

Contexto: https://www.semana.com/deportes/articulo/dodgers-y-padres-en-empate-total-la-division-oeste-se-definira-por-este-peculiar-detalle/202542/

Finalmente, al día siguiente del encuentro, Michael Hill, vicepresidente senior de Operaciones de Terreno de la MLB, comunicó oficialmente la sanción a la que deberá atenerse el pelotero venezolano.

Contreras estaría apartado de las canchas por los siguientes seis encuentros que afronten los St. Louis, incluyendo los tres juegos restantes de la serie frente a los Pirates y los correspondientes ante los Cincinnati Reds.

Contexto: Ohtani en la pelea histórica de jonrones: esto es lo que le falta para igualar a Barry Bonds

Sin embargo, la primera base optó por apelar la decisión de la liga. Por ello, la sanción se mantendrá en suspenso hasta que culmine dicho proceso, según informó MLB.com.

La baja de Contreras a estas alturas del campeonato sería sumamente significativa para los redbirds, puesto que enfrentan a un rival directo en la División y una derrota en la serie podría simbolizar el cierre de sus esperanzas de clasificar a los playoffs.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

2. Drama en Nueva York: Mets y Phillies mantienen encendida la lucha por la División Este

3. MinDefensa exige liberación de 34 militares en Guaviare y lanza advertencia a secuestradores: “Emplearemos todo el Estado”

4. Este es el octavo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; error lo dejó por fuera de la competencia

5. Colombiano rompió histórico récord internacional: lo piden a gritos para que vaya al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBLas Grandes LigasGrandes Ligas de Béisbol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.