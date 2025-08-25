Suscribirse

Ohtani en la pelea histórica de jonrones: esto es lo que le falta para igualar a Barry Bonds

El japones protagoniza una histórica lucha por el liderato de jonrones en la MLB.

26 de agosto de 2025, 3:08 a. m.
Los Dodgers de Los Ángeles protagonizaron una jornada de fuerte repercusión social este jueves 19 de junio, al impedir que agentes de ICE ingresaran en el estacionamiento del Dodger Stadium, en medio de un clima de tensión por recientes redadas en barrios latinos.
Shohei Ohtani está entre los tres bateadores con más jonrones esta temporada. | Foto: Getty Images

Shohei Ohtani se ha convertido en una de las estrellas mediáticas de la MLB, gracias a su desempeño tanto en el montículo como dentro de la caja de bateo. Su nombre se ha vuelto sinónimo de espectáculo en el béisbol de Grandes Ligas, puesto que cada partido en el que participa acapara miradas y titulares.

Desde la lesión que sufrió en el segundo juego de la Serie Mundial, debido a una subluxación en el hombro izquierdo, no ha podido mostrar su mejor nivel desde la lomita. La expectativa era verlo brillar tanto como lanzador y bateador, sin embargo, las circunstancias han limitado sus apariciones como lanzador.

Con el bate entre las manos, el japonés no ha decepcionado. Prueba de ello fue su reciente jonrón frente a los San Diego Padres, con el cual llegó a 45 cuadrangulares en esta temporada. Ese número lo posiciona como el segundo jugador con más anotaciones de este tipo, junto a Kyle Schwarber de los Philadelphia Phillies, ambos detrás de Cal Raleigh de los Seattle Mariners, quien ha realizado 50 jonrones.

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani celebrates after scoring on a double by Tommy Edman during the first inning in Game 6 of a baseball NL Championship Series against the New York Mets, Sunday, Oct. 20, 2024, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)
Esta es la tercera temporada con más jonrones del japones, pero aun quedan más de dos meses por jugarse. | Foto: AP

El panorama todavía es alentador para el japonés, teniendo en cuenta que restan alrededor de cinco semanas de temporada regular, es decir, cerca de 30 partidos, tiempo suficiente para que Ohtani pueda igualar a su rival. Lo cierto es que su desempeño, junto al de Schwarber y Raleigh, ha marcado una campaña histórica en la MLB, según informó Marca.

De hecho, esta temporada ha dejado un registro que no se veía en más de dos décadas, pues tres jugadores lograron alcanzar los 45 cuadrangulares antes de septiembre. La última vez que ocurrió algo similar fue en el 2001, cuando Barry Bonds, Sammy Sosa y Luis González alcanzaron tal cifra.

Aquel año fue recordado como uno de los más brillantes en la carrera de Bonds, apodado ‘The King of Swat’, quien para el mes de agosto había conectado 45 jonrones.

Su temporada terminó con un récord imbatible hasta hoy, 73 cuadrangulares, el mayor número conseguido por un jugador en una sola campaña de Grandes Ligas. En ese entonces, su más cercano perseguidor fue Sammy Sosa, quien conectó 64.

Parece difícil que alguien siquiera se acerque al récord de Bonds, pero en el béisbol todo puede pasar, solo queda esperar y disfrutar del excelente desempeño que están mostrando los tres bateadores.

Pero solo uno podrá llevar a su equipo hasta lo más alto y levantar el título de la Serie Mundial.

MLBGrandes Ligas de Béisbolserie mundialLos Ángeles DodgersLas Grandes Ligas

