Dodgers y Padres en empate total: la División Oeste se definirá por este peculiar detalle

Una fuerte lucha se vive hoy por hoy en la MLB, teniendo en cuenta la serie que se disputó el pasado fin de semana del 23 y 24 de agosto entre Los Ángeles Dodgers y los Padres de San Diego.

La serie simbolizó una victoria para los Padres, quienes llegaron al conjunto de tres partidos con una desventaja de un juego. El primero lo ganaron por 2 a 1 y el segundo por 5 a 1.

Por ello, el tercer partido que se jugó en el Petco Park de San Diego, California, Estados Unidos, era vital, puesto que dictaría si los Dodgers igualarían el promedio de sus rivales, o si los Padres obtendrían la diferencia que podría desembocar en el título de División.

Los Dodgers de Los Ángeles son los actuales campeones de División. | Foto: AP

Pero los de Los Ángeles por fin dieron señales de vida y se hicieron con la victoria por 8 carreras a 2. Con este resultado, la División Oeste de la Liga Nacional está en la actualidad empatada entre ambos equipos.

Las dos franquicias tienen 74 victorias y 57 derrotas, por lo que promedian .565. La recta final de cara a la postemporada y el título de División marca que, el Oeste de la Liga Nacional será una de las zonas más atractivas de toda la MLB.

Hay que tener en cuenta que el calendario no dicta más partidos entre los dos equipos, por lo que tanto los Dodgers como los Padres deberán mostrar su mejor nivel para no dar margen a sus históricos rivales.

Los Dodgers tendrán que enfrentar a los siguientes rivales:

Cincinnati Reds.

Arizona Diamondbacks.

Pittsburgh Pirates.

Baltimore Orioles.

Colorado Rockies.

San Francisco Giants.

Philadelphia Phillies.

Seattle Mariners.

Los Astros y los Marineros se disputan la División Oeste de la Americana, por lo que los Dodgers y los Padres deberán enfrentar a un difícil rival. | Foto: AFP

Por su parte, los Padres se medirán frente a:

Ambos deberán medirse a rivales muy complicados, algunos con los que comparten división y otros que disputan en zonas diferentes. Es muy difícil determinar quién tiene el calendario más accesible de cara al título.

Milwaukee Brewers tiene una ventaja de 5 juegos sobre los Chicago Cubs. | Foto: Getty Images via AFP

Además, ambos equipos enfrentarán a escuadras que están en plena lucha por sus respectivos títulos divisionales. Los Dodgers tendrán que verse las caras con los Phillies, mientras que los Padres lo harán contra los Brewers. Dependiendo de cómo se den las circunstancias, alguno de estos equipos podría llegar como campeón y reservar a sus principales figuras para los playoffs.

Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario, así tanto los de Los Ángeles como los de San Diego podrían enfrentarse a conjuntos que ya no tengan nada en juego y que, en consecuencia, sean rivales más accesibles.