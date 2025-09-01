Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

Los Ángeles Dodgers es uno de los mejores equipos de la MLB en la actualidad. Comandando la División Oeste de la Liga Nacional, ha acumulado un promedio con el que, muy tranquilo, llegará a los playoffs.

Pero eso no es suficiente para un equipo como este, puesto que es el actual campeón de la Serie Mundial. Además, tiene una de las nóminas más caras de las Grandes Ligas.

Por lo tanto, clasificar a la postemporada es apenas un requisito mínimo para los Dodgers, así que avanzar al menos hasta la final de la Liga es algo de vital importancia para un equipo valuado en 266 millones de dólares.

Preocupa el estado de salud de Brock Stewart relevista de Los Angeles Dodgers. | Foto: MLB Photos via Getty Images

Sin embargo, parece que ese objetivo podría verse frustrado debido a la reciente lesión de uno de sus lanzadores más importantes, Brock Stewart, quien llegó semanas antes de cerrar la ventana de intercambios, procedente de los Minnesota Twins.

Según reportó Marca, el relevista “sufrió una recaída en la recuperación de su lesión de inflamación en su hombro derecho, lo que retrasa su regreso al bullpen de los azules”.

Adicionalmente, el jugador está dentro de la lista de lesionados y seguirá ahí por al menos dos semanas, según reportó ESPN.

Esta es una muy mala noticia para los de Los Ángeles, ya que el puesto de pitcher ha sido uno de los más afectados por las lesiones en esta temporada.

Shohei Ohtani lleva solo una victoria desde el montículo. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Comenzando por la estrella del equipo, Shohei Ohtani, ya que el abridor sufrió una fuerte lesión en el segundo juego de la Serie Mundial del 2024. Esa dolencia lo ha mantenido apartado del montículo y, aunque ha sido llevado de a poco, no ha mostrado su mejor nivel en el ámbito defensivo.

El compatriota del japonés, Roki Sasaki, es otro de los lanzadores lesionados de los Dodgers. Está en la lista de 60 días, por lo que no se espera un pronto regreso al diamante para el pelotero de 23 años.

La situación en cuanto a los lanzamientos de los de California es complicada y, a falta de un mes y aproximadamente 30 partidos, la diferencia respecto a los San Diego Padres puede no ser suficiente para mantener el liderato y, a la postre, ser campeones de División.