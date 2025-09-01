Suscribirse

Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

Las lesiones de sus lanzadores estrella ponen en riesgo el liderato divisional y las aspiraciones de los Dodgers en la MLB.

2 de septiembre de 2025, 12:28 a. m.
Los Angeles, CA - October 26: Dodgers star Shohei Ohtani sustains a shoulder injury while trying to seal second base during the seventh inning of the Dodgers' 4-2 win over the Yankees in Game 2 of the World Series at Dodger Stadium on Saturday night. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)
Shohei Ohtani aun no se consolida en la defensa. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Los Ángeles Dodgers es uno de los mejores equipos de la MLB en la actualidad. Comandando la División Oeste de la Liga Nacional, ha acumulado un promedio con el que, muy tranquilo, llegará a los playoffs.

Contexto: Duelo de gigantes: Cerveceros y Azulejos encendieron la noche en la MLB con un resultado que sorprendió a todos

Pero eso no es suficiente para un equipo como este, puesto que es el actual campeón de la Serie Mundial. Además, tiene una de las nóminas más caras de las Grandes Ligas.

Por lo tanto, clasificar a la postemporada es apenas un requisito mínimo para los Dodgers, así que avanzar al menos hasta la final de la Liga es algo de vital importancia para un equipo valuado en 266 millones de dólares.

LOS ANGELES, CA - AUGUST 06: Brock Stewart #41 of the Los Angeles Dodgers pitches during the game between the St. Louis Cardinals and the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium on Wednesday, August 6, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kait Devir/MLB Photos via Getty Images)
Preocupa el estado de salud de Brock Stewart relevista de Los Angeles Dodgers. | Foto: MLB Photos via Getty Images

Sin embargo, parece que ese objetivo podría verse frustrado debido a la reciente lesión de uno de sus lanzadores más importantes, Brock Stewart, quien llegó semanas antes de cerrar la ventana de intercambios, procedente de los Minnesota Twins.

Según reportó Marca, el relevista “sufrió una recaída en la recuperación de su lesión de inflamación en su hombro derecho, lo que retrasa su regreso al bullpen de los azules”.

Adicionalmente, el jugador está dentro de la lista de lesionados y seguirá ahí por al menos dos semanas, según reportó ESPN.

Esta es una muy mala noticia para los de Los Ángeles, ya que el puesto de pitcher ha sido uno de los más afectados por las lesiones en esta temporada.

LOS ANGELES, CA - JUNE 16: Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) throws a pitch during the MLB game between the San Diego Padres and the Los Angeles Dodgers on June 16, 2025 at Dodger Stadium in Los Angeles, CA. (Photo by Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images)
Shohei Ohtani lleva solo una victoria desde el montículo. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Comenzando por la estrella del equipo, Shohei Ohtani, ya que el abridor sufrió una fuerte lesión en el segundo juego de la Serie Mundial del 2024. Esa dolencia lo ha mantenido apartado del montículo y, aunque ha sido llevado de a poco, no ha mostrado su mejor nivel en el ámbito defensivo.

El compatriota del japonés, Roki Sasaki, es otro de los lanzadores lesionados de los Dodgers. Está en la lista de 60 días, por lo que no se espera un pronto regreso al diamante para el pelotero de 23 años.

La situación en cuanto a los lanzamientos de los de California es complicada y, a falta de un mes y aproximadamente 30 partidos, la diferencia respecto a los San Diego Padres puede no ser suficiente para mantener el liderato y, a la postre, ser campeones de División.

En este momento, los Dodgers tienen un récord de 78 victorias y 59 derrotas, para un promedio de .569. Mientras tanto, los Padres acumulan 76 triunfos y 61 partidos perdidos, por lo que promedian .555. La diferencia de apenas dos juegos, unida a la irregularidad en el rendimiento, serán claves en la definición del campeonato del Oeste de la Liga Nacional.

