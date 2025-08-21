Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

La Major League Baseball (MLB) está llegando al final de la temporada regular, lo que genera la ilusión de muchas escuadras por ganar sus respectivas ligas y finalmente levantar el título de la Serie Mundial.

Con la mayoría de equipos superando los 127 encuentros de los 162 que componen esta fase del campeonato, varios tienen prácticamente asegurado su paso a los playoffs, mientras que otros ya desean que una desastrosa temporada llegue a su fin.

Por eso es preciso revisar cuáles son los mejores equipos hasta el momento. Para ello, ESPN publica semanalmente el MLB Power Rankings, en el cual clasifica a las franquicias según su desempeño. Así va el listado actual:

Milwaukee Brewers:

El equipo que mejor se ha desempeñado en el último mes se mantiene como el más sólido de toda la liga. Con su reciente victoria frente a los Chicago Cubs, se convirtieron en el primer noveno en llegar a las 80 victorias.

Teniendo en cuenta que los Cachorros son su máximo perseguidor, pero se encuentran a seis juegos de distancia, será muy difícil que alguien les arrebate el título de división a los Cerveceros.

José Alvarado no podrá jugar los playoff con los Philadelphia Phillies por una sanción por dopaje. | Foto: Getty Images

Philadelphia Phillies:

Recientemente, barrieron a los Seattle Mariners y ahora afrontarán la serie frente a los últimos en la División Este de la Liga Nacional, los Washington Nationals. Cuentan con una ventaja de 6.5 juegos sobre los New York Mets, que parece irremontable debido al rendimiento de ambos equipos.

Con un récord de 74 victorias y 53 derrotas en este 2025, han sido uno de los equipos más sólidos y un serio candidato a llegar a la postemporada.

Detroit Tigers:

Un equipo que dio mucho de qué hablar al inicio de la temporada, pues parecía que iba a comandar como el mejor de toda la MLB, pero en las últimas semanas ha bajado su nivel. Aun así, sigue en el primer puesto del Central de la Liga Americana.

Con un historial de (76-53), tiene una diferencia de 9.5 juegos sobre los Kansas City Royals. Estos equipos se enfrentarán el próximo viernes 22 y sábado 23 de agosto, una serie que podría simbolizar el título de división para los Tigres.

Los Dodgers y los Padres son una de las mejores rivalidades de la MLB. | Foto: Getty Images

Los Ángeles Dodgers:

Los actuales campeones de la Serie Mundial no atraviesan su mejor momento. Parecía que la barrida frente a los San Diego Padres, entre el 15 y 17 de agosto, sería el impulso hacia un nuevo título divisional.

Sin embargo, perdieron dos de los últimos tres juegos frente a los Colorado Rockies, dejando la diferencia con los Padres en apenas un partido.

La nueva serie entre ambos, del próximo 22 al 24 de agosto en el Petco Park de San Diego, California, Estados Unidos probablemente definirá al campeón del Oeste de la Nacional.

Toronto Blue Jays:

El equipo canadiense inició con fuerza, incluso llegó a ser el mejor de toda la MLB, pero hoy ocupa el quinto lugar. Con un récord de (74-54), su mayor preocupación son los New York Yankees.

Tienen una ventaja de cuatro juegos, aunque los ‘Bombarderos del Bronx’ parecen reencontrarse con su mejor nivel. La serie entre ambos se disputará del viernes 5 al domingo 7 de septiembre y podría ser definitiva en el Este de la Liga Americana.

Los equipos que cierran el top 10 son: Cubs, Padres, Yankees, Houston Astros y Mariners.