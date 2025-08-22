Suscribirse

Dos series vitales en este fin de semana de MLB: se definen dos Divisiones

La recta final de la MLB presenta duelos decisivos.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

22 de agosto de 2025, 9:23 p. m.
Los San Diego Padres y Los Ángeles Dodgers protagonizan el fin de semana de MLB. | Foto: Getty Images

La recta final de la temporada regular de la MLB está en curso, y diferentes equipos protagonizan una disputa muy cerrada por definir el título de división, mientras que otros buscan asegurar un cupo a los playoffs vía comodín.

Ese es el caso del Este de la Liga Americana, donde dos equipos luchan entrada a entrada por el segundo lugar con el objetivo de obtener un mejor promedio que les permita entrar a la postemporada.

La serie entre los New York Yankees y los Boston Red Sox inició el pasado jueves 21 de agosto en el Yankee Stadium de Nueva York, Estados Unidos, dejando la primera victoria para la visita por un contundente 3 a 6.

Con ese resultado, la tabla de posiciones de la división dejó como segundos a los del Bronx, con 69 victorias y 58 derrotas, para un promedio de .543. Por su parte, los Medias Rojas quedaron terceros con 69 victorias y 59 derrotas, promediando .539.

New York Yankees' Aaron Judge runs the bases after hitting a two-run home against the Cleveland Guardians during the eighth inning in Game 3 of the baseball AL Championship Series Thursday, Oct. 17, 2024, in Cleveland.(AP Photo/Jeff Roberson)
Aaron Judge solo podrá estar como bateador designado, por su lesión. | Foto: AP

La serie consta de cuatro partidos, por lo que los restantes se jugarán entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto. El equipo que salga vencedor probablemente será el que tenga mayores probabilidades de clasificar a la postemporada, lo que convierte esta rivalidad histórica de Grandes Ligas en un duelo aún más emocionante.

Ambos equipos están detrás de los Toronto Blue Jays, quienes acumulan 74 victorias y 54 derrotas para un promedio de .578, con una diferencia de 4.5 juegos respecto a los Yankees y 5.0 sobre los Medias Rojas. Con este panorama, parece difícil que se les escape el título de división.

Sin embargo, aun restan enfrentamientos directos entre los tres equipos. Los canadienses se verán las caras con los de la Gran Manzana del viernes 5 al domingo 7 de septiembre. Mientras tanto, Boston viajará a Toronto para disputar la penúltima serie de la temporada regular entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre.

De esta forma, el título de la división probablemente se definirá en las últimas fechas antes del inicio de la postemporada.

Shohei OhtanLos Angeles Dodgers' Shohei Ohtani celebrates after scoring on a double by Tommy Edman during the first inning in Game 6 of a baseball NL Championship Series against the New York Mets, Sunday, Oct. 20, 2024, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)i
Los Ángeles Dodgers comandan en su división. | Foto: AP

Por otro lado, la atención de los fanáticos del béisbol mundial también se centra en otra serie de gran expectativa, la que disputarán Los Ángeles Dodgers frente a sus acérrimos rivales, los San Diego Padres, entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto en el Petco Park de San Diego, California, Estados Unidos.

Ambos equipos llevan varias semanas en una dura lucha por el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, aunque por ahora son los Dodgers quienes tienen la ventaja.

Los de Los Ángeles suman 73 victorias y 55 derrotas, con un sólido promedio de .570, mientras que los Padres registran 72 victorias y 56 derrotas, con .563.

Recientemente, los Dodgers barrieron a los Padres en una serie de tres juegos disputada en el Dodger Stadium, lo que obliga a San Diego a buscar revancha en casa.

Esta será la última serie de la temporada regular entre ambas escuadras del Estado Dorado. El resultado podría marcar quién tendrá la ventaja definitiva en la pelea por el título divisional.

