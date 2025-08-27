Suscribirse

Estrella de los Dodgers entra a la lista de lesionados: esta será su fecha de regreso

Los Dodgers pierden temporalmente a Freddie Freeman, en plena lucha divisional.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

28 de agosto de 2025, 3:24 a. m.
TAMPA, FLORIDA - AUGUST 01: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers breaks his bat while hitting a single in the third inning against the Tampa Bay Rays at George M. Steinbrenner Field on August 01, 2025 in Tampa, Florida. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images)
Los Ángeles Dodgers comandan la Divisón. | Foto: Getty Images

Parece que Los Ángeles Dodgers no pueden salir de un problema sin entrar en otro, teniendo en cuenta la apretada serie de la que apenas salieron con una victoria frente a sus acérrimos rivales San Diego Padres, lo que los dejó con una ventaja mínima en el primer puesto.

Cuando parecía que el conjunto azul y blanco estaba por ampliar su diferencia sobre el segundo lugar ocupado por los de San Diego, que perdieron dos de sus últimos tres encuentros.

Contexto: Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

Ahora se ven obligados a colocar al MVP de la Serie Mundial de la temporada anterior en la lista de lesionados, puesto que recientemente el equipo anunció que no contaría con Freddie Freeman para el encuentro del miércoles, 27 de agosto, frente a Cincinnati Reds.

Freddie Freeman da la victoria a los Dodgers en primer duelo de la Serie Mundial ante Yankees
Freddie Freeman realizó un grand slam en la Serie Mundial. | Foto: AP

La decisión de Dave Roberts de mantener al margen al primera base fue anunciada por el mánager del equipo, quien afirmó que se trataba de un “aguijón”, el cual le genera molestias en los nervios que se interconectan entre el cuello, hombro y brazo.

El entrenador añadió que la condición de Freeman ha tenido recurrencia, pero probablemente se le pasará en un par de días, por lo que, si todo sale bien, la estrella de los Dodgers retornará al diamante para el encuentro frente a Arizona Diamondbacks programado para el próximo viernes 29 de agosto.

Contexto: Juego perfecto para los Mets: así fue el histórico juego protagonizado por Nolan McLean

Quien defenderá la primera base del equipo californiano la noche del miércoles 27 de agosto, cuando se dispute el último partido de la serie frente a los Rojos, será Enrique Hernández.

El puertorriqueño estuvo apartado de las canchas desde el sábado 5 de julio hasta el pasado martes, 26 de agosto, debido a una inflamación en el codo izquierdo que lo tuvo en la lista de lesionados por más de un mes.

Contexto: Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

Pero no todo son malas noticias para los Dodgers, puesto que la noche en la que finalizará la serie frente a Cincinnati volverá al montículo Shohei Ohtani.

La última vez que el japonés actuó como pitcher fue en la derrota de su equipo frente a Colorado Rockies por ocho carreras a tres, el pasado miércoles 20 de agosto.

Los dirigidos por Dave Roberts deben aprovechar que en horas de la tarde Padres perdió su encuentro frente a Seattle Mariners por cuatro carreras a tres, por lo que el equipo de Los Ángeles podría ampliar su diferencia respecto a los de San Diego y terminar de consagrarse en la primera posición.

