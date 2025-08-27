Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

Recientemente, el presidente Donald Trump realizó una publicación por medio de su red social Truth Social, en la cual puso en vilo cómo se están llevando las cosas dentro de la administración del Salón de la Fama de la MLB.

Es bien sabido que el mandatario estadounidense es fanático del deporte rey desde hace muchos años, cuando era frecuente verlo en el Yankee Stadium, debido a su cercana relación con George Steinbrenner, el histórico propietario de los Yankees de Nueva York.

En su polémica publicación, el presidente Trump expresó su inconformidad con el hecho de la exclusión de uno de los lanzadores históricos de los bombarderos del Bronx en el Salón de la Fama del béisbol.

Se trata del increíble y polémico Roger Clemens, quien participó durante 23 temporadas en las Grandes Ligas en diferentes equipos como Boston Red Sox, Toronto Blue Jays, Astros de Houston, además de los Yankees.

Hace unos años era muy normal ver a Donald Trump en el máximo escenario del beisbol mundial. | Foto: Getty Images

El mandatario destacó que, en la actualidad, es un buen momento para incluir en el Salón de la Fama de Cooperstown a un jugador que fue siete veces ganador del premio Cy Young, once veces All Star (una vez MVP en el juego del año 1986), ganador en dos ocasiones de la Serie Mundial (en las temporadas de 1999 y 2000) y una vez MVP de la temporada.

Adicionalmente, el presidente recalcó que es un pitcher con 354 victorias y el segundo jugador con más ponches en toda la historia de la MLB, solamente por detrás de Nolan Ryan, tenía todos los méritos para pertenecer al selecto grupo. De igual forma, el gobernante se refirió al escándalo de drogas que protagonizó el nacido en Dayton, Ohio, Estados Unidos.

“El público cree que consumía drogas, pero nunca se demostró nada. Nunca dio positivo en pruebas”, algo que es cierto, puesto que, a pesar que Clemens fue acusado de usar sustancias para mejorar su rendimiento, siempre pasó los test antidopaje sin anomalía alguna.

Las acusaciones provinieron inicialmente de uno de sus excompañeros, José Canseco, el cual en su libro Juiced: Wild Times, Rampant ‘Roids, Smash Hits & How Baseball Got Big, expresó que el pitcher era un experto en esteroides y los utilizaba para mejorar su rendimiento desde el montículo una vez abandonó a los medias rojas.

Sin embargo, pese a constantes investigaciones e inclusive un juicio, nunca se comprobó el uso de sustancias ilícitas por parte del pelotero.

Respecto a la situación, el presidente comentó en su publicación que “Roger lo ha negado desde el principio. Era igual de bueno antes de que aparecieran esas acusaciones erróneas.”