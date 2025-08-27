Juego perfecto para los Mets: así fue el histórico juego protagonizado por Nolan McLean

El último juego de la serie entre New York Mets y Philadelphia Phillies se disputaba en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Los dos partidos anteriores representaron una victoria para los locales, por lo que la serie estaba sentenciada.

La diferencia entre ambos equipos era de cinco juegos, por lo que una victoria, más los cuatro partidos que restan entre ambos en la temporada regular, anunciaban que la ventaja de los de Filadelfia podría no ser suficiente para ser campeones de la División Este de la Liga Nacional.

Las carreras se hicieron esperar hasta la parte baja de la tercera, cuando con Brett Baty en tercera y Hayden Senger en primera llegó a la caja de bateo Francisco Lindor, quien con un batazo al jardín central que Harrison Bader no pudo controlar le dio el tiempo suficiente a Baty para que cruzara el plato e hiciera la primera anotación de la noche para Mets.

Nuevamente con corredores en las esquinas, Juan Soto bateó un sencillo para que Senger pusiera la segunda carrera de la noche para los locales. Posteriormente, el pelotero dominicano se robó la segunda base y Pete Alonso, con un sencillo, impulsó a Lindor para poner las cosas tres carreras a cero para los metropolitanos.

New York Mets acumulaba dos victorias al hilo. | Foto: Getty Images

El pitcher de los Phillies, Taijuan Walker, no estaba teniendo la mejor noche, puesto que en la parte baja de quinta entrada Mark Vientos, con corredores en primera y tercera, conectó un sencillo para que Alonso pusiera el cuatro a cero en el marcador.

El lanzador mexicano salió después de la quinta entrada, dando paso a Daniel Robert. Definitivamente, no fue la noche para el abridor, quien cerró su participación con 10 hits, una base por bolas y tres ponches, para una efectividad de 3.63.

Robert solo lanzó la sexta, desempeñando un buen trabajo. Para la séptima entrada entró al montículo Tanner Banks, quien cedió un jonrón por parte del bate de Mark Vientos, por lo que los Mets aumentaron su ventaja momentánea por dos carreras, debido a que tenía a Brandon Nimmo en primera.

Mark Vientos is HOT 🔥



He's got 6 homers and 17 RBI in his last 10 games! pic.twitter.com/Vn9mgHU2Dz — MLB (@MLB) August 28, 2025

El pitcher que sí tuvo una noche para el recuerdo fue el novato Nolan McLean, de 24 años de edad, quien tuvo la difícil tarea de abrir en su tercer juego de Grandes Ligas una de las rivalidades más acérrimas de la MLB, Mets contra Phillies.

El nacido en Willow Springs, Misuri, Estados Unidos, fue el estelar del montículo durante ocho entradas, permitiendo tan solo cuatro hits y ponchando a seis bateadores. Fue reemplazado por el cerrador Nolan McLean.

El relevista recibió el marcador 6 a 0 y no decepcionó, dejando a la visita sin anotaciones por primera vez en la serie y sellando la barrida definitiva. Los de Nueva York, pese a no avanzar directamente en la tabla de posiciones en esta serie, sí redujeron una distancia de siete partidos a cuatro.

Los Mets iniciarán su siguiente serie frente a los Miami Marlins, el próximo jueves 28 de agosto, nuevamente en su estadio. Por su parte, los Phillies también ese mismo día iniciarán su respectiva serie contra Atlanta Braves, pero esta vez en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.