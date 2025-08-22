Boston silencia a los Yankees en un duelo de pitcheo apasionante en el Bronx

Los New York Yankees enfrentaban en su estadio a los Boston Red Sox, en una de las series más emocionantes que tiene para ofrecer la MLB, por la trayectoria de ambos equipos y la rivalidad histórica entre ambos novenas.

En el partido anterior, Boston se impuso por 3 carreras a 6, quedando la diferencia mínima entre ambos equipos en la tabla de la División Este de la Liga Americana.

Los de la Gran Manzana son segundos con 69 victorias y 58 derrotas, por lo que tienen un promedio de .543. Los Medias Rojas son terceros, con las mismas victorias, pero 59 derrotas, promediando .539. Debido a eso, estaba en el aire un posible cambio de posiciones en la división, puesto que la diferencia era de apenas 0.5 juegos.

Novak Djokovic hizo el saque de honor en el importante encuentro. | Foto: Getty Images

Esa tensión se notaba en el ambiente, por lo que ninguno de los dos equipos pudo convertir en las primeras seis entradas. Lo que se había convertido en un auténtico duelo de pitchers de las Grandes Ligas.

Lo más relevante hasta entonces fue la aparición de una ardilla en el estadio, por lo cual el partido se detuvo unos escasos instantes, mientras el roedor salía del campo.

SQUIRREL RUNNING WILD AT YANKEES STADIUM 🤣🐿️



(via @MLB)pic.twitter.com/Snv8jEfD3D — Bleacher Report (@BleacherReport) August 23, 2025

El pitcher abridor para los del Bronx fue Max Fried, quien lanzó seis entradas, en las que apenas permitió 4 hits y tres bases por bola, además de ponchar a 7 jugadores. Fue una excelente noche para el lanzador, que ya acumula 26 juegos esta temporada.

Su salida se hizo sentir al instante, puesto que, una vez fuera de la lomita, entró Mark Leiter Jr., quien permitió que el bateador emergente Nathaniel Lowe llegara a segunda con un batazo a tierra. Posteriormente, Connor Wong conectó un doble y Lowe rompió el empate en la parte alta de la séptima entrada.

Por su parte, el abridor de los Medias Rojas fue Brayan Bello. Lanzó durante siete entradas, en las cuales permitió 3 hits, una base por bola y realizó 5 ponches. Superó a su igual y dejó a su equipo ganador por una carrera.

En su lugar entró, para la octava entrada, Garrett Whitlock, quien logró una salida sin ninguna complicación y mantuvo la ventaja mínima para los Medias Rojas en la última entrada.

El cerrador de los Yankees fue David Bednar, quien evitó que Boston incrementara sus carreras y dio la última posibilidad a los Yankees para empatar el juego en la baja de la novena.

Pero su igual, Aroldis Chapman, hizo lo mismo. La ventaja mínima de los Medias Rojas fue suficiente para superar a los ‘Bombarderos del Bronx’, no solo en su estadio y en la serie, sino también en la tabla de posiciones.