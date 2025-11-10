Suscribirse

Mundo

La dura arremetida de quien es la mano derecha de Marco Rubio contra Gustavo Petro: “Una persona de tan bajo carácter moral”

El alto funcionario manifestó que “gracias a Dios habrá una elección en Colombia” el próximo año.

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 12:53 a. m.
Christopher Landau y Gustavo Petro
Christopher Landau y Gustavo Petro | Foto: AFP

A través de una entrevista en NTN24, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, habló sobre la relación de Washington con el gobierno de Gustavo Petro, en medio de la crisis diplomática que se vive por cuenta de los constantes enfrentamientos entre la administración colombiana con la de Donald Trump en la Casa Blanca.

Landau arremetió contra Petro al ser preguntado sobre si veían al gobierno de Gustavo Petro como una amenaza hacia los Estados Unidos por cuenta de sus posiciones contrarias al despliegue militar de la administración de Donald Trump en el Caribe y Pacífico contra agrupaciones narcotraficantes ligadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Tenemos nuestras diferencias con el gobierno del presidente Petro. Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio, y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo”, dijo el funcionario en referencia a los comicios presidenciales del próximo año.

Christopher Landau
Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Posteriormente, volvió a hablar de Gustavo Petro, haciendo referencia a su polémico discurso en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, que terminó con la retirada de su visa estadounidense.

“El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York, alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente”, aseguró Landau.

Luego, volvió a atacar al mandatario colombiano, diciendo que era una lástima que Colombia sea representada por Gustavo Petro, coincidiendo con los constantes roces que ha tenido Washington con el presidente de izquierda.

La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” .
El gobierno de Donald Trump mantiene sus roces con el de Gustavo Petro. | Foto: AFP/SEMANA

“Así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso, inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Es realmente muy trágico para el gran pueblo colombiano que sea representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral”, dijo el funcionario sobre el mandatario colombiano.

Estas declaraciones llegan luego de que Gustavo Petro volviera a hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos a que detenga sus operaciones militares contra supuestas lanchas ligadas al narcotráfico.

“De nuevo, le solicito al gobierno de los EE. UU. retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Con mi Gobierno, el Gobierno de los EE. UU. ha ayudado a la incautación de miles de toneladas de cocaína sin asesinar a nadie”, dijo el jefe de Estado en X.

