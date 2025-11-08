Suscribirse

Nación

Video indignó al presidente Petro y le envió mensaje a Trump: “La que se golpea es mi gente”

El jefe de Estado colombiano compartió un escueto mensaje en redes sociales.

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 1:24 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia y Getty Images

En las últimas horas, se viralizó un video en que se observa a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adelantando operativos en Massachusetts, Estados Unidos, y, en medio de estos, una lamentable escena.

En el video que se viralizó en redes sociales, un hombre convulsionó al interior de un carro, mientras agentes del ICE intentaban quitarle un bebé de los brazos.

Contexto: Video muestra a hombre convulsionando mientras ICE arresta a su familia: esto dice el servicio migratorio

De acuerdo con algunos testigos, un agente del ICE sujetó al hombre por el cuello, segundos antes de que este colapsara. Aseguran que todo ocurrió en instantes en que los agentes iban a detener a una mujer, al parecer de nacionalidad ecuatoriana, quien se negaba a salir del carro en el que ocurrió el incidente.

x
Momentos exactos del incidente en los Estados Unidos. | Foto: Tomada de redes sociales

Luego de que se salieran a la luz esas imágenes, el presidente Gustavo Petro decidió compartir el video de lo ocurrido en Massachusetts y aprovechó para enviarle, nuevamente, un mensaje al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Contexto: Presidente Petro no suelta a Trump: “Bajo esa nebulosa mental no es posible hablar”

“No estoy de acuerdo, presidente Trump, de que es dentro de tu país, pero la que se golpea es mi gente. ¿Por qué quitan a la fuerza bebés latinoamericanos a padres latinoamericanos? ¿No sabe que en su sangre hay sangre americana desde hace 30.000 años?”, fue el mensaje del presidente Petro en la red social X, esta mañana de sábado, 8 de noviembre.

En cuanto al desenlace de lo ocurrido, la cadena de televisión estadounidense Univisión indicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, finalmente, detuvieron a la madre del bebé que acompañaba al hombre que convulsionó en medio de ese operativo.

A propósito del mensaje del presidente Petro, lo ocurrido en Massachusetts ha reavivado el debate respecto al uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración en medio de las detenciones migratorias.

Atentado en Tunja, cerca al Batallón Bolívar

Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

Redacción Economía
Sellan establecimiento en el que el joven pasó la noche de su fallecimiento.

Caso Jaime Esteban Moreno: sellan Before Club, el bar donde el estudiante de Los Andes pasó sus últimas horas

Explosión en Tunja

Ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja: una volqueta fue abandonada en inmediaciones del lugar

Redacción Nación

