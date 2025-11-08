Video indignó al presidente Petro y le envió mensaje a Trump: “La que se golpea es mi gente”

En las últimas horas, se viralizó un video en que se observa a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adelantando operativos en Massachusetts, Estados Unidos, y, en medio de estos, una lamentable escena.

En el video que se viralizó en redes sociales, un hombre convulsionó al interior de un carro, mientras agentes del ICE intentaban quitarle un bebé de los brazos.

De acuerdo con algunos testigos, un agente del ICE sujetó al hombre por el cuello, segundos antes de que este colapsara. Aseguran que todo ocurrió en instantes en que los agentes iban a detener a una mujer, al parecer de nacionalidad ecuatoriana, quien se negaba a salir del carro en el que ocurrió el incidente.

Momentos exactos del incidente en los Estados Unidos. | Foto: Tomada de redes sociales

Luego de que se salieran a la luz esas imágenes, el presidente Gustavo Petro decidió compartir el video de lo ocurrido en Massachusetts y aprovechó para enviarle, nuevamente, un mensaje al mandatario estadounidense, Donald Trump.

“No estoy de acuerdo, presidente Trump, de que es dentro de tu país, pero la que se golpea es mi gente. ¿Por qué quitan a la fuerza bebés latinoamericanos a padres latinoamericanos? ¿No sabe que en su sangre hay sangre americana desde hace 30.000 años?”, fue el mensaje del presidente Petro en la red social X, esta mañana de sábado, 8 de noviembre.

En cuanto al desenlace de lo ocurrido, la cadena de televisión estadounidense Univisión indicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, finalmente, detuvieron a la madre del bebé que acompañaba al hombre que convulsionó en medio de ese operativo.