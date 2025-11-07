Suscribirse

Estados Unidos

Video muestra a hombre convulsionando mientras ICE arresta a su familia: esto dice el servicio migratorio

La agencia ha defendido sus operativos, calificados como violentos por algunos ciudadanos.

Redacción Mundo
7 de noviembre de 2025, 9:33 p. m.
Los testigos comentaron que los agentes provocaron el ataque de epilepsia del hombre. | Foto: Tomada de redes sociales

Por redes sociales se hizo viral un video que muestra a un hombre convulsionando en su carro, mientras que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sacan a su familia del vehículo, incluyendo a un bebé.

Los testigos de la escena aseguraron que las autoridades de inmigración provocaron la crisis de epilepsia del conductor al intentar arrebatarle al menor que tenía en sus brazos, además del intento de sacarlo del auto para proceder con su arresto.

Contexto: ICE detiene a profesora colombiana dentro de una guardería en EE. UU.: el video del momento desata indignación

Sin embargo, el servicio de inmigración aseguró que en aquel momento se llevó a cabo un operativo que tenía como finalidad detener a la mujer que estaba en el carro, identificada como Juliana Milena Ojeda Montoya, originaria de Ecuador, debido a que la policía la señaló de varios delitos.

ICE- Estados Unidos
El ICE se defendió sobre el operativo. | Foto: Getty Images

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Fitchburg, en el estado de Massachusetts, el pasado jueves 6 de noviembre en horas de la mañana.

La policía de la ciudad acusó a Ojeda Montoya de agresión con un arma peligrosa en contra de una de sus compañeras de trabajo, a quien, presuntamente, apuñaló y le arrojó un contenedor de basura, de acuerdo con los detalles que el ICE compartió en un comunicado al respecto.

Contexto: Video muestra brutal operativo de la Guardia Nacional en EE. UU.: jueces denuncian el despliegue militar

“Durante el arresto, Ojeda Montoya se resistió y los agitadores (testigos) intentaron impedirlo. La policía de Fitchburg respondió al lugar para ayudar con el control de la multitud”, se lee en el informe oficial.

Según la declaración del ICE, los agentes le pidieron a la extranjera que entregara a su esposo, identificado como Carlos Zapata Rivera, pero ella se negó a colaborar. “Ella se negó hasta el momento en que su esposo fingió tener un problema médico”, aseguraron las autoridades.

“Su esposo, también un inmigrante ilegal de Ecuador, rechazó la ayuda médica y no mostró absolutamente ningún signo de problemas médicos momentos después”, complementó el servicio migratorio. “ICE llamó al 911, pero el inmigrante ilegal rechazó cualquier atención médica”.

Contexto: Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

“A pesar de los varios intentos de los agentes del orden de ICE por reducir la tensión en la situación y las repetidas solicitudes de que el padre se hiciera cargo del niño, ambos padres declararon que estaban dispuestos a entregar al niño a la custodia del estado“, continúa el informe.

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.
El ICE tiene la orden de arrestar al menos a 3.000 extranjeros indocumentados. | Foto: 123RF

El arresto se dio en medio de un aumento de detenciones de extranjeros indocumentados por parte de los agentes federales, quienes tiene la orden desde presidencia de arrestar por lo menos a 3.000 inmigrantes al día, lo que ha desatado controversia entre los estadounidenses.

De cientos de operativos, las personas han denunciado que los agentes hacen uso excesivo de la fuerza, han detenido menores de edad e incluso han procedido con el arresto de ciudadanos estadounidenses.

Por su parte, el ICE continúa negando los hechos violentos a manos de sus oficiales.

