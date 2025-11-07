Video muestra a hombre convulsionando mientras ICE arresta a su familia: esto dice el servicio migratorio

Por redes sociales se hizo viral un video que muestra a un hombre convulsionando en su carro, mientras que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sacan a su familia del vehículo, incluyendo a un bebé.

Los testigos de la escena aseguraron que las autoridades de inmigración provocaron la crisis de epilepsia del conductor al intentar arrebatarle al menor que tenía en sus brazos, además del intento de sacarlo del auto para proceder con su arresto.

Sin embargo, el servicio de inmigración aseguró que en aquel momento se llevó a cabo un operativo que tenía como finalidad detener a la mujer que estaba en el carro, identificada como Juliana Milena Ojeda Montoya, originaria de Ecuador, debido a que la policía la señaló de varios delitos.

El ICE se defendió sobre el operativo. | Foto: Getty Images

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Fitchburg, en el estado de Massachusetts, el pasado jueves 6 de noviembre en horas de la mañana.

La policía de la ciudad acusó a Ojeda Montoya de agresión con un arma peligrosa en contra de una de sus compañeras de trabajo, a quien, presuntamente, apuñaló y le arrojó un contenedor de basura, de acuerdo con los detalles que el ICE compartió en un comunicado al respecto.

“Durante el arresto, Ojeda Montoya se resistió y los agitadores (testigos) intentaron impedirlo. La policía de Fitchburg respondió al lugar para ayudar con el control de la multitud”, se lee en el informe oficial.

Agentes de ICE arrestan hostilmente a una mujer en Massachussets.



En una redada en Fitchburg la situación escaló cuando agentes de ICE buscaban arrestar a una mujer en un "retén" con ayuda de la policía local y provocaron una convulsión al hombre que la acompañaba.



La escena… pic.twitter.com/SKjuIwU1iq — MGM Noticias (@MgmPuebla) November 7, 2025

Según la declaración del ICE, los agentes le pidieron a la extranjera que entregara a su esposo, identificado como Carlos Zapata Rivera, pero ella se negó a colaborar. “Ella se negó hasta el momento en que su esposo fingió tener un problema médico”, aseguraron las autoridades.

“Su esposo, también un inmigrante ilegal de Ecuador, rechazó la ayuda médica y no mostró absolutamente ningún signo de problemas médicos momentos después”, complementó el servicio migratorio. “ICE llamó al 911, pero el inmigrante ilegal rechazó cualquier atención médica”.

“A pesar de los varios intentos de los agentes del orden de ICE por reducir la tensión en la situación y las repetidas solicitudes de que el padre se hiciera cargo del niño, ambos padres declararon que estaban dispuestos a entregar al niño a la custodia del estado“, continúa el informe.

El ICE tiene la orden de arrestar al menos a 3.000 extranjeros indocumentados. | Foto: 123RF

El arresto se dio en medio de un aumento de detenciones de extranjeros indocumentados por parte de los agentes federales, quienes tiene la orden desde presidencia de arrestar por lo menos a 3.000 inmigrantes al día, lo que ha desatado controversia entre los estadounidenses.

De cientos de operativos, las personas han denunciado que los agentes hacen uso excesivo de la fuerza, han detenido menores de edad e incluso han procedido con el arresto de ciudadanos estadounidenses.