Estados Unidos

ICE detiene a profesora colombiana dentro de una guardería en EE. UU.: el video del momento desata indignación

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la connacional huyó de los agentes e ingresó al centro de cuidado infantil, donde entraron los oficiales para proceder con su arresto.

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 11:07 p. m.
Los agentes detuvieron a la profesora en la guardería frente a menores de edad. | Foto: Erin Hooley/AP - Screenshot de redes sociales

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a una profesora en medio de una clase que estaba dando en una guardería. La operación se llevó a cabo dentro de un centro de cuidado infantil en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, y desató una fuerte crítica de los defensores de derechos de los inmigrantes el pasado miércoles, 5 de noviembre.

Los videos del momento fueron compartidos en redes sociales, lo que también ha encendido el internet, pues los agentes de inmigración no deberían tener permitido ingresar a los lugares de trabajo, en especial si hay menores de edad, para detener extranjeros, de acuerdo con los argumentos de los ciudadanos.

ICE- Estados Unidos
Los agentes ICE procedieron con el arresto dentro de la guardería. | Foto: Getty Images

“Esta mañana, agentes de ICE siguieron a una maestra hasta el centro educativo sin una orden judicial y la secuestraron delante de sus alumnos”, declaró el representante demócrata Mike Quigley en una rueda de prensa al respecto que brindó el miércoles, en la que además se refirió al operativo como una “completa falta de humanidad”.

Contexto: Video muestra brutal operativo de la Guardia Nacional en EE. UU.: jueces denuncian el despliegue militar

Un padre de uno de los menores, identificado como Chris Widen, aseguró a la agencia AP que la detención de la profesora fue “durante la hora punta de entrada al colegio, cuando los niños y sus familias tienen que presenciar cómo una profesora es retirada por la fuerza y ​​cómo los agentes se equipan con material táctico”.

Contexto: Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

El operativo tuvo lugar en la guardería Rayito de Sol, que ofrece servicios para bebés y niños en edad preescolar. Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que la profesora se llama Diana Patricia Santillana Galeano —ciudadana colombiana— quien, según el representante Quigley, tiene permiso para trabajar en el país norteamericano.

Los testigos del suceso aseguraron que los agentes del ICE persiguieron a la mujer hasta dentro de las instalaciones de la guardería, lo que fue desmentido por la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en una publicación de X que compartió el mismo miércoles.

Contexto: Que no lo engañen: estas son las únicas razones por las que el ICE lo podría detener

Según la funcionaria, los oficiales de inmigración no tenían el objetivo de ingresar a la guardería. “Los agentes intentaron realizar un control de tráfico selectivo a esta inmigrante ilegal colombiana”, se lee en el trino de la portavoz.

“Los agentes intentaron detener este vehículo, registrado a nombre de una inmigrante ilegal (Diana Santillana), con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detener el vehículo [...]. Las fuerzas del orden persiguieron el vehículo antes de que el asaltante acelerara hacia un centro comercial, donde él y la pasajera huyeron”, explicó McLaughlin.

“Entraron corriendo en una guardería e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en grave peligro a los niños”, aseveró la funcionaria. “La mujer inmigrante ilegal fue arrestada dentro de un vestíbulo, no en la escuela. Tras su detención, mintió sobre su identidad”.

Los agentes persiguieron a la mujer hasta el centro de cuidado infantil. | Foto: Getty Images

De acuerdo con los detalles del DHS, la colombiana aseguró que no conocía al hombre que conducía el carro en ese momento, y explicó que este la había recogido en una estación de bus, pese a que el vehículo está a nombre de la inmigrante.

McLaughlin también escribió que dentro de los próximos días, las autoridades revelarán más información sobre el conductor, tanto sus datos personales como antecedentes penales, en caso de que los agentes hallen ese tipo de detalles.

