Suscribirse

Estados Unidos

Que no lo engañen: estas son las únicas razones por las que el ICE lo podría detener

Cuando esté frente a un agente de inmigración debe presentar estos documentos y no le pasará nada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

2 de noviembre de 2025, 12:59 p. m.
El arresto se produjo en la ciudad de los Ángeles, el detenido acusa al oficial de maltrato
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ir a Estados Unidos con el fin de obtener un nuevo trabajo y mejorar la economía propia o de sus familias es el sueño de miles de inmigrantes que buscan cumplir el llamado ‘sueño americano’. Pero esta meta, con el correr del tiempo, parece cada vez más lejana.

Contexto: Solicitan a ICE suspender operaciones en EE. UU. durante Halloween. ¿Cederá la agencia migratoria por la seguridad de los niños?

Inicialmente, para poder llegar a EE. UU. hay que realizar diferentes trámites como la solicitud del pasaporte y la visa, los cuales son documentos primordiales para poder entrar al territorio norteamericano; sin estos, no se permitirá el ingreso a ninguna persona de manera legal.

Dependiendo del tipo de visa que se haya adquirido varía el tiempo que se puede permanecer dentro de EE. UU. de manera legal, puesto que cada una otorga un periodo distinto. Estas son:

El programa de visas laborales que promete nuevas oportunidades laborales para inmigrantes con formación especializada.
Las visas son el documento esencial para permanecer legalmente en EE. UU. | Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Visas de no inmigrante (estadía temporal):

Esta permite un tiempo límite; existen las de estudiante, turista o de negocios. Por lo general, esta es válida para permanecer hasta seis meses dentro de EE. UU., pero este tiempo puede variar según lo establezca un oficial de CBP.

  • Visas de inmigrante (residencia permanente):

Dentro de estas existen las de familia, las basadas en el empleo o las de diversidad (Lotería de Visas). Todas ellas otorgan automáticamente una estadía permanente dentro del país.

Es importante tener claro qué tipo de visa es la indicada en cada caso, ya que de seleccionar la incorrecta hay un gran porcentaje de posibilidades de que se niegue este importante documento.

Finalmente, dentro del país se han impuesto las denominadas redadas migratorias, tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, quien se afianzó con la bandera de fortalecer la política migratoria.

En estas redadas se le solicita a toda persona que aclare y argumente su estatus migratorio y, de no tener uno dentro del marco de la legalidad, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) iniciará el proceso de deportación.

Pero eso únicamente si el ciudadano cumple con las siguientes características:

  • Ingresó al país ilegalmente.
  • Cometió un delito o violó las leyes de EE. UU.
  • No cumplió con los permisos o condiciones de su visa.
  • Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza a la seguridad pública.

Por lo tanto, alguien con una visa vigente puede ser deportado también en caso de no haber cumplido las leyes de Estados Unidos, pero mientras tenga todos sus documentos en regla no hay de qué temer en las redadas migratorias; simplemente hay que ser respetuoso y sincero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shakira conquistó a Bogotá con despliegue de facetas y despidió su concierto con amoroso mensaje: “Esta noche y siempre somos uno”

2. Rusia confirma contacto con régimen de Maduro en plenas tensiones con Estados Unidos y advierte: “Tenemos diversas obligaciones”

3. Que no lo engañen: estas son las únicas razones por las que el ICE lo podría detener

4. Tembló en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Santander y Boyacá la madrugada de este 2 de noviembre

5. Conmoción en México: atacan a balazos a un alcalde en pleno evento público; video registró sus últimos momentos de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ICEInmigrantes en Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.