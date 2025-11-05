Video muestra brutal operativo de la Guardia Nacional en EE. UU.: jueces denuncian el despliegue militar

Desde el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional que el presidente Donald Trump ordenó en varias ciudades importantes de Estados Unidos, los departamentos de justicia estatales han intentado bloquear la medida, debido a un uso indebido de las fuerzas militares para operaciones masivas que ponen en peligro a la población, tanto a los estadounidenses como a los inmigrantes.

En el caso de Portland, en el estado de Oregón, el Departamento de Justicia recopiló una serie de videos como evidencia de que los agentes militares han hecho uso excesivo de sus fuerzas para arremeter contra las personas, ya sea en medio de las redadas de inmigración masivas o en algunas manifestaciones ciudadanas que protestaban en contra de las medidas presidenciales para desplegar a la Guardia Nacional.

Lo anterior con el objetivo de prohibir la presencia militar en la ciudad.

The Oregon DOJ submitted videos showing federal officers using extreme force on seemingly nonviolent protesters outside the U.S. Immigration & Customs Building, as part of its effort to block the federal deployment of National Guard troops to Portland. pic.twitter.com/ijBAo6sZPI — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) November 2, 2025

Un reciente video muestra como decenas de oficiales federales arremeten contra un pequeño grupo de manifestantes que, al parecer, estaban protestando de manera pacífica frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Portland.

En las grabaciones de cámaras de seguridad, se ve cómo un agente golpea con fuerza a un ciudadano hasta tirarlo al suelo, mientras que otros se acercan a golpearlo, mientras que los demás se unen a defender al manifestante.

Cientos de personas han sido detenidas en la ciudad en medio de las protestas contra ICE y las políticas de Trump | Foto: Associated Press

“El tipo y la cantidad de fuerza que utilizan las fuerzas del orden federales es desproporcionado”, sentenció el comandante de la policía de Portland, Franz Schoening, según un reporte del medio estatal The Oregonian. La policía sirvió como testigo, junto a los videos presentados por el departamento, para detener las operaciones de la Guardia Nacional en la ciudad.

Federal officers CLASH with liberal terrorlsts outside of the ICE facility in Portland..



👀 pic.twitter.com/7Ywb5ydNwy — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) October 26, 2025

Las grabaciones fueron captadas en las sedes de ICE ubicadas en la zona de South Bancroft Street. Estos datan desde agosto, donde se evidencia cómo los oficiales golpean, presuntamente, sin justificación a las personas que protestaban en el lugar. También se ve cómo lanzan gas lacrimógeno a los grupos de manifestantes que se tomaron las calles con pancartas y arengas.

Un manifestante es arrestado por la Policía y los oficiales federales fuera del Centro de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, EE. UU. Lunes 6 de octubre de 2025. | Foto: AP

El pasado domingo, un juez federal prohibió el despliegue de las tropas militares hasta que se dicte una resolución definitiva, previsto para el próximo 7 de noviembre.