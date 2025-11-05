Suscribirse

Estados Unidos

Video muestra brutal operativo de la Guardia Nacional en EE. UU.: jueces denuncian el despliegue militar

El presidente ordenó el despliegue militar para hacer frente a la inseguridad que, según él, se ha intensificado en las ciudades más importantes de su país.

Redacción Mundo
5 de noviembre de 2025, 9:17 p. m.
x
Los videos fueron presentados como prueba de que la Guardia Nacional ha hecho uso excesivo de su fuerza. | Foto: Dave Killen/The Oregonian - Departamento de Justicia de Oregón

Desde el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional que el presidente Donald Trump ordenó en varias ciudades importantes de Estados Unidos, los departamentos de justicia estatales han intentado bloquear la medida, debido a un uso indebido de las fuerzas militares para operaciones masivas que ponen en peligro a la población, tanto a los estadounidenses como a los inmigrantes.

En el caso de Portland, en el estado de Oregón, el Departamento de Justicia recopiló una serie de videos como evidencia de que los agentes militares han hecho uso excesivo de sus fuerzas para arremeter contra las personas, ya sea en medio de las redadas de inmigración masivas o en algunas manifestaciones ciudadanas que protestaban en contra de las medidas presidenciales para desplegar a la Guardia Nacional.

Lo anterior con el objetivo de prohibir la presencia militar en la ciudad.

Contexto: Así operan las redadas del ICE y la CBP en EE. UU.: cómo reconocer a los agentes en las calles

Un reciente video muestra como decenas de oficiales federales arremeten contra un pequeño grupo de manifestantes que, al parecer, estaban protestando de manera pacífica frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Portland.

En las grabaciones de cámaras de seguridad, se ve cómo un agente golpea con fuerza a un ciudadano hasta tirarlo al suelo, mientras que otros se acercan a golpearlo, mientras que los demás se unen a defender al manifestante.

x
Cientos de personas han sido detenidas en la ciudad en medio de las protestas contra ICE y las políticas de Trump | Foto: Associated Press

“El tipo y la cantidad de fuerza que utilizan las fuerzas del orden federales es desproporcionado”, sentenció el comandante de la policía de Portland, Franz Schoening, según un reporte del medio estatal The Oregonian. La policía sirvió como testigo, junto a los videos presentados por el departamento, para detener las operaciones de la Guardia Nacional en la ciudad.

Contexto: Estos son sus derechos si es detenido por el ICE en una redada masiva en Estados Unidos: conozca cómo proceder

Las grabaciones fueron captadas en las sedes de ICE ubicadas en la zona de South Bancroft Street. Estos datan desde agosto, donde se evidencia cómo los oficiales golpean, presuntamente, sin justificación a las personas que protestaban en el lugar. También se ve cómo lanzan gas lacrimógeno a los grupos de manifestantes que se tomaron las calles con pancartas y arengas.

Contexto: Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE
Un manifestante es arrestado por la Policía y los oficiales federales fuera del Centro de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, EE. UU. Lunes 6 de octubre de 2025.
Un manifestante es arrestado por la Policía y los oficiales federales fuera del Centro de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, EE. UU. Lunes 6 de octubre de 2025. | Foto: AP

El pasado domingo, un juez federal prohibió el despliegue de las tropas militares hasta que se dicte una resolución definitiva, previsto para el próximo 7 de noviembre.

La Guardia Nacional suele acudir a emergencias de desmanes civiles o para atender emergencias por desastres naturales, por lo que la medida de Trump, de enviarlas a grandes ciudades para apoyar los operativos de la policía y del ICE, ha desatado controversia y oposición de miles de estadounidenses.

