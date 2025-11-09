Gustavo Petro ahora arremete contra Donald Trump, pero para defender a un expresidente español; ¿por qué?

El papel de José Luis Rodríguez Zapatero es muy controvertido. Al expresidente español se le ha señalado por años de ser el “canciller de Nicolás Maduro”. Su papel en todos los momentos.

Fue la persona clave para que se pudiera concretar la salida de Edmundo González a Madrid, en un avión enviado por el gobierno de Pedro Sánchez, y fue también uno de los observadores internacionales que estuvo en las elecciones en las que el líder venezolano se quedó con el poder, pese a que hay evidencias de que perdió en las urnas.

Este domingo, Gustavo Petro escribió un trino en el que dice: “Nueva censura de Trump a la opinión y la libre acción política por la paz. El mundo no es un imperio, debe ser una democracia global con una humanidad libre”.

El presidente compartió una publicación en la que la abogada Tamara Suju aseguró que la Casa Blanca es uno de los “cinco pilares del régimen venezolano”.