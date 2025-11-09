Presidente Petro insiste en petición a Trump: “De nuevo le solicito”

El presidente Gustavo Petro volvió a pedirle al Gobierno de Donald Trump que frene las operaciones en el mar Caribe contra el narcotráfico. Se trata de una ofensiva estadounidense en aguas internacionales desde el 2 de septiembre contra embarcaciones que, según Washington, transportaban droga.

Dichas operaciones estadunidenses dejan al menos 70 muertos y, entre quienes se han opuesto férreamente a estas, el presidente Petro.

Precisamente, esta mañana de domingo, 9 de noviembre, el presidente Petro compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

“De nuevo, le solicito al gobierno de los EE. UU. retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Con mi Gobierno, el Gobierno de los EE. UU. ha ayudado a la incautación de miles de toneladas de cocaína sin asesinar a nadie”, dijo el jefe de Estado en X.

El presidente Petro insistió en que los ataques estadounidenses a lanchas en el mar Caribe, con misiles, los están ejecutando contra “lancheros pobres”.

De nuevo le solicito al gobierno de los EEUU retornar al respeto a los Derechos Humanos en la lucha contra las drogas.



Con mi gobierno, el gobierno de los EEUU ha ayudado a la incautación de miles de toneladas de cocaína sin asesinar a nadie.



Lo que hacen lanzado misiles en el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2025

“Lo que hacen lanzado misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino elecciones extrajudiciales contra ciudadanos en estado de indefensión”, concluyó diciendo el presidente Petro en su mensaje.

A propósito, el presidente Petro se reunió en las últimas horas en Santa Marta con la familia de Alejandro Carranza, colombiano que murió en uno de los bombardeos que ha llevado a cabo Estados Unidos en el mar Caribe.

“Con la familia, hijos, compañera, del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia. Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes. Rubio y Trump están completamente equivocados”, dijo el presidente Petro junto a una imagen en la que aparece reunido con la familia de Carranza.