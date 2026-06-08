Esta es la verdad en medio de las mentiras que se difunden en redes sobre el candidato Abelardo de la Espriella

Una estrategia de desinformación se ha instalado sobre la campaña del candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, tras quedar en el primer lugar de la votación el pasado 31 de mayo y obtener un cupo para pelear por la Presidencia de Colombia frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones.

Operación mentiras contra Abelardo de la Espriella: Sisbén, salario mínimo y las cinco líneas de la propaganda sucia contra el Tigre

A 13 días de la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio, las redes sociales y los grupos de WhatsApp se siguen inundando con información falsa que busca hacerle daño a la campaña del candidato del movimiento Defensores de la Patria en la recta final.

Desde la propia campaña de Abelardo de la Espriella han buscado desmentir todas estas mentiras que vienen circulando sin ningún tipo de sustento o prueba y que están dirigidas a sectores de la población específicos como los los pobres, los maestros, los pensionados, los soldados, entre otros.

Estos mensajes falsos han sido diseñados para activar el miedo de un grupo específico, por ejemplo, en el caso del Sisbén buscan afectar a más de 20 millones de colombianos que dependen de este programa para acceder a salud, educación y subsidios.

La mentira afirma que si De la Espriella llega a ganar la Presidencia de Colombia, eliminará este programa. Sin embargo, desde la campaña han desmentido esta versión y aseguran que, por el contrario, se inyectarán recursos por 10 billones de pesos para salvar el sistema de salud.

La propuesta de Abelardo de las Espriella frente al Sisbén. Foto: Suministrada a Semana

Una de las mentiras que más se ha viralizado en los últimos días tiene que ver con una imagen que circula en un escenario de campaña, asegurando que el primer acto de campaña de De la Espriella será bajar el salario mínimo.

Desde la campaña han insistido que esto no es verdad y que el candidato del movimiento Defensores de la Patria no pretende desmejorar las condiciones de los trabajadores de Colombia. “El salario mínimo no bajará; De la Espriella lo mantendrá y blindará la economía para impulsar a máximos históricos”.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella sobre el salario mínimo. Foto: Suministrada a Semana

Entre la información falsa que ha venido circulando en las redes sociales está la idea que el candidato busca acabar con muchos programas sociales y que no tienen unas propuestas claras frente a las necesidades de la población.

Por eso, desde la campaña reiteraron que el programa del candidato “es una restauración moral y humana que pone la salud, la educación y la dignidad en el centro de la nación”.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en materia social. Foto: Suministrada a Semana

Abelardo de la Espriella ha insistido en reiteradas ocasiones que su intención no es acabar los subsidios y que, por el contrario, buscará la forma de mejorarlos y elevarlos a 400 mil pesos para los adultos mayore y cuidadoras.

Estos teniendo en cuenta las versiones que circulan, en las que aseguran que los adultos mayores y los más vulnerables verían afectado su servicio de salud. Además, José Manuel Restrepo resaltó que desde la campaña de Iván Cepeda están intentado sembrar el miedo con mentiras sobre acabar con la matrícula cero, con los subsidios, con los programas sociales.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella para los adultos mayores. Foto: Suministrada a Semana

En relación a las pensiones, el candidato presidencial ha anunciado en varias oportunidades un “blindaje constitucional” para que los gobiernos no puedan tocar los ahorros pensionales.

Las propuesta de Abelardo de la Espriella en materia pensional. Foto: Suministrada a Semana

El candidato presidencial también ha sido fuertemente criticado por comentarios y conductas que han señalado como misóginas y machistas en su campaña. Sin embargo, desde Defensores de la Patria aseguran el plan de gobierno “garantiza la tolerancia cero a la violencia contra la mujer y la autonomía económica para que sean protagonistas del progreso”.

Las propuesta de Abelardo de la Espriella para las mujeres. Foto: Suministrada a Semana

El abogado ha generado un intenso debate en el país sobre el trato hacia los animales. Su confesión en un programa, sobre que en su niñez fue travieso y llegó a quemar gatos con pólvora, le han costado muchas críticas. Sin embargo, ha explicado que tiene políticas para la protección de los animales.

El candidato Abelardo de la Espriella sobre los animales. Foto: Suministrada a Semana

De La Espriella y Restrepo han respaldado a lo largo de la campaña la implementación del fracking en Colombia, como una medida para reactivar el sector de hidrocarburos. Sobre esto les han llovido muchas noticias falsas, que salen a desmentir asegurando que este método “no destruye el medio ambiente”. El candidato ha dicho que “es una obra de ingeniería que, bien ejecutada, genera la riqueza, que se usará para ayudar a los más pobres”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre el Fracking. Foto: Suministrada a Semana

Jóvenes Generación Milagro es una de las propuestas del candidato presidencial. Con ella busca busca darle prioridad a los estudiantes bachilleres de estratos 1 y 2.