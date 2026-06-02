Abelardo de la Espriella respondió a los cuestionamientos que han hecho a su plan de gobierno, asegurando que ha sido blanco de una “campaña negra” en la que se ha desinformado sobre cuáles serían sus políticas si llega a la Casa de Nariño.

El candidato dejó claro que no eliminaría los subsidios a los adultos mayores, destacó la importancia de los apoyos económicos a las madres cuidadores y prometió evaluar cómo podría incrementar los montos de esos giros.

“Me han montado una campaña negra entorno a los subsidios. Los subsidios son para los que los necesitan. Yo no le voy a dar subsidios a los peludos de la primera línea o a los gestores de paz y demás bandidos para que no delincan. Yo le voy a dar los subsidios a los viejitos, ¿en que cabeza cabe que yo voy a quitarle los subsidios a los viejitos? Estoy pensando es en aumentarlos”, expresó De la Espriella.

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Y agregó: “Han dicho que voy a bajar el salario mínimo. Mentira. Lo voy a defender”. En ese punto, SEMANA le preguntó qué pasaría con el salario mínimo de los trabajadores si se convierte en presidente de la república.

“¿A quién se le ocurre semejante locura? Esa es una conquista de los trabajadores. Lo que he dicho es que en un plan económico serio yo puedo encontrar un equilibrio para bajarle los impuestos a las empresas e incluso para subir el salario mínimo”, respondió el aspirante a la Casa de Nariño.

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De la Espriella prometió mejorar evaluar las oportunidades de mejora en el salario de los integrantes de la Fuerza Pública y dejó claro que “este va a ser el gobierno más social de la historia. La gente que más me preocupa a mí son los pobres”.

En relación a las pensiones, anunció un “blindaje constitucional” para que los gobiernos no puedan tocar los ahorros pensionales. Asimismo, prometió darle más recursos a la