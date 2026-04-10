Empresa colombiana entra al ranking de mayor crecimiento del Financial Times

Una compañía colombiana logró posicionarse entre las empresas de mayor crecimiento en América, según el ranking The Americas’ Fastest-Growing Companies 2026, elaborado por el Financial Times en conjunto con Statista. La medición reúne a 300 organizaciones del continente con base en su expansión de ingresos entre 2021 y 2024.

En esta edición, la empresa DataKnow se ubicó en la posición 80 del listado general, consolidándose además como una de las cuatro compañías colombianas incluidas en la clasificación.

Su presencia en el top 100 refleja un crecimiento sostenido y una capacidad de adaptación en sectores ligados a la transformación digital.

El ranking del Financial Times se ha convertido en un referente para identificar empresas con alto dinamismo, especialmente en industrias como tecnología, comercio electrónico y servicios basados en datos.

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En ese sentido, la inclusión de DataKnow responde tanto a su desempeño financiero como a su capacidad para escalar operaciones en entornos competitivos.

“Este reconocimiento valida la solidez de nuestra estrategia y el compromiso de nuestro equipo por desarrollar soluciones de alto impacto desde Colombia para toda la región”, señaló Carlos Murillo, CEO y fundador de DataKnow, destacando el enfoque de la compañía en innovación y crecimiento sostenido.

La participación de empresas colombianas en este tipo de rankings refleja un avance en la adopción de tecnologías como analítica de datos, inteligencia artificial y soluciones digitales, claves para mejorar la eficiencia y expandir su presencia en mercados internacionales.

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Aunque la participación nacional sigue siendo limitada con solo cuatro compañías en el ranking, estos resultados reflejan el avance de un ecosistema empresarial que empieza a ganar visibilidad en escenarios internacionales, apalancado en modelos de negocio basados en tecnología y escalabilidad.

La inclusión en este listado no solo representa un reconocimiento al crecimiento, sino también una señal del potencial que tienen las empresas colombianas para consolidarse en mercados globales.