BYD y Mediawan crean premio para cineastas debutantes en Cannes

BYD y el estudio europeo Mediawan anunciaron la creación del ‘Build Your Dream Award’, un premio paralelo al Festival de Cannes destinado a reconocer el mejor debut cinematográfico estrenado en salas durante el año anterior.

La selección inicial de 15 películas fue elaborada por Thierry Chèze y será evaluada por un jurado de cinco figuras, presidido por el director Chen Kaige. El ganador será anunciado el 14 de mayo de 2026 y recibirá un trofeo diseñado por Victoria Wilmotte y 40.000 euros.

La iniciativa se desarrollará de forma anual en el marco del Festival de Cannes, con una selección de obras provenientes de distintos países y con énfasis en primeras películas en el tiempo.

Stella Li afirmó: “‘Build Your Dreams’ es la consigna de BYD, y creemos que los sueños solo cobran vida cuando se les entregan las herramientas necesarias. El Build Your Dream Award busca impulsar ese espíritu, destacando a los nuevos cineastas y su talento. Estamos orgullosos de asociarnos con Mediawan en este reconocimiento anual, y el Festival de Cannes, uno de los mayores escenarios de creatividad del mundo, es el lugar perfecto para lanzarlo. Esperamos que, en el futuro, el Build Your Dream Award se convierta en una plataforma para impulsar la carrera de cineastas emergentes”.