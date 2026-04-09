Con más de 15 millones de afiliados, así avanza Porvenir en transformación digital. Hoy se posiciona como una de las AFP más con mayor innovación en el país

A través de una estrategia que integra inteligencia artificial, migración a la nube y más de 836 desarrollos tecnológicos implementados, Porvenir ha consolidado un ecosistema digital que no solo optimiza procesos, sino que amplía el acceso, mejora la experiencia del afiliado y fortalece la toma de decisiones financieras en tiempo real.

Este progreso se refleja en el crecimiento sostenido de los canales digitales, que hoy concentran millones de interacciones y una proporción cada vez mayor de trámites que antes requerían presencialidad, lo que ubica a Porvenir como una de las AFP más innovadoras del país.

La magnitud de esta transformación se sostiene en cifras que muestran un sistema en expansión. La administradora cerró el año con más de 15,1 millones de afiliados, activos bajo gestión por 271 billones de pesos y rendimientos para sus afiliados por 27 billones de pesos, los mejores resultados en su historia. Asimismo, se consolidó un ecosistema digital que acumuló más de 9 millones de interacciones en su sucursal virtual, señal de una migración sostenida hacia canales no presenciales.

Ese desplazamiento no es menor. Durante el último año, el 45% de los retiros de cesantías se realizó de manera virtual y el 55% de las nuevas afiliaciones al sistema pensional se completó por esta vía. Es decir, la gestión del ahorro, que durante décadas estuvo marcado por la presencia física, hoy ocurre en entornos digitales donde el usuario decide cuándo y cómo interactuar con su información financiera.

El cambio se apoya en herramientas de inteligencia artificial generativa que buscan simplificar procesos y ajustar la experiencia a cada afiliado, ya que hoy la automatización de trámites, la reducción de tiempos de respuesta y la personalización del servicio configuran una lógica distinta, donde la intermediación se reduce y el acceso se amplía.

Digitalización en la gestión del ahorro

Este avance tecnológico no está desligado de sus resultados financieros, sociales y ambientales. Durante 2025, la compañía giró más de 2,4 billones de pesos en mesadas pensionales y cerca de 190.000 personas recibieron su mesada de manera anticipada bajo la modalidad de retiro programado. Al mismo tiempo, la base de afiliados continúa creciendo, lo que refuerza el peso de estos recursos dentro de la economía nacional.

También, este informe destaca la consolidación del modelo de Bienestar Financiero Sostenible Porvenir (BFSP), una ruta orientada a promover decisiones informadas de ahorro y planificación financiera a largo plazo. A través de esta plataforma, más de 600 mil personas accedieron a información sobre cómo mejorar su salud financiera y tomar decisiones más informadas sobre ahorro, inversión y proyección de su futuro.

En cuanto a la implementación del nuevo sistema pensional, Porvenir avanzó en su preparación para operar como Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y de servicio con una inversión cercana a 20 millones de dólares.

Hallazgos del informe

En el plano social, las cifras muestran otro tipo de impacto. Por ejemplo, el Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor alcanzó a más de 2.800 personas, de las cuales 280 lograron estructurar iniciativas productivas. A esto se suman proyectos derivados del Premio Innova Mayor, cuyas propuestas beneficiaron a más de 100.000 personas, ampliando la discusión sobre envejecimiento y participación económica.

La relación con el tejido empresarial refleja ese impacto: el 98% del gasto en proveedores se dirigió a empresas nacionales, con una participación relevante de mipymes. El mismo porcentaje de compras incorporó criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

En materia ambiental, la compañía reporta que en el 2025 avanzó en la ruta de descarbonización para lograr ser carbono neutro en los próximos tres años. Además, sembró 5.590 árboles nativos en el Parque Nacional Natural de Chingaza y los Farallones de Cali, alcanzando 44.678 árboles acumulados y 52 hectáreas restauradas.

Este conjunto de acciones fue analizado por primera vez en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, donde la compañía obtuvo 63 puntos, que la ubican en un nivel alto dentro del contexto regional y marca un referente en la evaluación de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en el sector.

“Estos resultados reflejan cómo la innovación, la solidez financiera y la sostenibilidad se integran para acompañar a millones de colombianos en la construcción de su bienestar financiero sostenible”, concluyó Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.

*Contenido elaborado con apoyo de Porvenir