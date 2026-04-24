Porvenir es una de las marcas mejor posicionadas en Colombia. ¿Cómo lo logró? Esta es la estrategia según su gerente de mercadeo y publicidad

¿Qué significa para ustedes estar en el Top of Mind de los colombianos?

Bernardo Sánchez: Mantenernos en el Top of Mind no es solo ser recordados como una marca sólida, es ser elegidos con confianza en los momentos que más importan en la vida. Cuando alguien piensa en su ahorro, su pensión o su futuro, no busca una marca, busca tranquilidad, respaldo y solidez. Hoy, eso se refleja en la confianza de más de 15,4 millones de colombianos que nos eligen como su fondo.

Porvenir nació como un fondo de cesantías. ¿Qué tanto contribuyó esto a su posicionamiento como marca?

B.S.: Las cesantías son un producto que la gente recuerda de una forma muy positiva porque ayudan a lograr metas específicas. Con el tiempo, hemos evolucionado hacia un posicionamiento más amplio como aliados en el ahorro y la inversión de largo plazo y ahora estamos posicionando el concepto de bienestar financiero sostenible.

¿En qué consiste ese concepto?

B.S.: Pasamos de ser administradores de recursos a acompañar a las personas y empresas en la construcción integral de su progreso financiero. Esta ruta se alinea a cualquier persona, para crear mejores hábitos financieros y tomar decisiones financieras más conscientes y responsables. Nosotros estamos para acompañar ese camino que comienza con los niños y va avanzando a lo largo de la vida.

En síntesis, el bienestar financiero sostenible es una estrategia que conecta el presente con el futuro, a las personas con sus decisiones y a las empresas con el bienestar de sus equipos, para la construcción de progreso financiero en Colombia, algo que hemos hecho a lo largo de 35 años de gestión responsable del ahorro.

¿Esto ha sido una adaptación a las nuevas tendencias de los consumidores?

B.S.: Hemos ido entendiendo los momentos y hemos escuchado lo que está pasando en el entorno, lo que nos permite tener empatía con los consumidores, entender el comportamiento de nuestros afiliados y progresar con ellos. Esto nos permite ser reconocidos y tener una mejor percepción en la mente de los colombianos.

¿Cómo han influido los avances tecnológicos en la evolución de Porvenir?

B.S.: Nosotros hablamos de innovar con propósito, es decir, entregar servicios para que la gente pueda hacer sus operaciones de retiro o consulta de manera digital y facilitarle la vida a las personas, lo cual nos hace una de las AFP más innovadoras del país, pues a la fecha alcanzamos 105 millones de interacciones digitales y un 97,8 por ciento realizadas en canales no presenciales.

Porvenir es reconocida por apoyar el deporte. ¿Esto ha contribuido a su posicionamiento?

B.S.: Tenemos activos que le aportan mucho a la marca, y uno de ellos es el apoyo al deporte. Hoy somos la compañía del sector privado que patrocina de manera oficial el atletismo en el país, y eso genera una gran conexión con las personas. Llevamos 20 años respaldando la Media Maratón de Bogotá, porque el deporte permite expresar el propósito de la marca de forma tangible.

A futuro, ¿cómo planea Porvenir mantenerse en el Top of Mind?

B.S.: Queremos acompañar cada historia de vida, entendiendo que detrás de cada decisión financiera hay sueños, metas y tranquilidad.

*Contenido elaborado con apoyo de Porvenir