Colombia se consolida como destino clave para empresas chilenas en América Latina

La relación económica entre Colombia y Chile sigue consolidándose con un nuevo protagonista: la innovación. Más allá del comercio tradicional, el vínculo entre ambos países está evolucionando hacia un ecosistema donde las startups y los servicios tecnológicos ganan terreno como motores de crecimiento.

Las cifras respaldan esta tendencia. En 2025, se registraron 957 empresas chilenas exportando hacia Colombia, un aumento frente a las 825 reportadas en 2020 y las 937 de 2024.

Este crecimiento refleja no solo una mayor integración comercial, sino también un interés sostenido por ampliar operaciones en el mercado colombiano.

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La inversión chilena en el país se concentra principalmente en el sector servicios, que representa el 53,3 % del total, seguido por energía con un 36,2 % especialmente en generación y distribución eléctrica y la industria con un 9,5 %. El sector agropecuario y silvícola tiene una participación menor, cercana al 0,8 %.

Para Felipe Opazo Araya, director de ProChile en Colombia, el país se ha convertido en un destino estratégico, especialmente para la exportación de servicios.

Según explica, empresas de sectores como salud, educación, agro y finanzas encuentran en Colombia una plataforma para escalar sus negocios y generar alianzas con actores locales.

Ese dinamismo se verá reflejado en StartCo, que se realizará el 16 y 17 de abril en Medellín. Allí participarán más de 20 startups chilenas apoyadas por ProChile, junto a otras empresas, con soluciones enfocadas en plataformas SaaS, automatización de procesos y desarrollos tecnológicos para empresas.

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En este escenario, Colombia se posiciona como un hub regional para la expansión de emprendimientos tecnológicos.

La apuesta, coinciden los expertos, no solo fortalece el comercio bilateral, sino que impulsa un modelo de desarrollo basado en la innovación, la digitalización y la colaboración empresarial.