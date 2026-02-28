Residentes en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según un diplomático catarí, que pidió el anonimato, Catar “fue blanco de 44 misiles y ocho drones”, en un ataque que causó “ocho heridos, uno de ellos en estado crítico”.

🔴 En vivo | EE. UU. confirma la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras ataques en Teherán

Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.

En el aeropuerto de Dubái, también en Emiratos Árabes, reportó daños y cuatro trabajadores heridos en un “incidente” que causó pánico entre las personas que se encontraban en la terminal aérea.

Allí mismo, en Dubái, el icónico hotel Burj Al Arab fue alcanzado por un proyectil lanzado desde Irán, la cual dejó la estructura en llamas, de acuerdo con testigos y fuentes periodísticas en la zona.

“Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab”, indicó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.

“Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos”, agregó la oficina haciendo mención a los hechos ocurridos en la noche de este sábado en medio de la tensión.

Israel asegura que el líder supremo Alí Jamenei murió en los ataques contra Irán. Hay “muchas señales”, dice Benjamín Netanyahu

La andanada de ataques iraníes causó caos en el Golfo, rompiendo la imagen de tranquilidad tan valorada por los ricos gobernantes de esta región petrolera.

Misiles surcaron los cielos despejados del desierto mientras columnas de humo se elevaban desde bases estadounidenses en Manama y Abu Dabi, y fuertes explosiones sacudían las ventanas de los rascacielos en Dubái.

Dos testigos presenciaron una explosión en la famosa isla artificial The Palm en Dúbai, donde las autoridades informaron de cuatro heridos. Allí se escuchó una fuerte explosión que generó caos.

Uno de los testigos afirmó que vio una columna de humo negro que se elevaba de un hotel del lugar y escuchó ambulancias que se dirigían a la zona.

En Dubái, el centro comercial de Oriente Medio, donde se encuentra el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, los residentes miraban al cielo mientras los misiles lo cruzaban.

“Fue un estruendo y luego una explosión”, indicó un residente a la agencia AFP, que pidió permanecer en el anonimato.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Al menos cuatro personas han resultado heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái.

“Cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada”, explicó la Oficina de Prensa de Dubái en un mensaje publicado en redes sociales.

“Los planes de contingencia en marcha permitieron la evacuación de los pasajeros”, añadió.

“Aeropuertos de Dubái confirma daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido”, ha informado. Los equipos de emergencia fueron desplegados en la zona en coordinación con las autoridades.

*Con información de AFP y Europa Press