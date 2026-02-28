Mundo

Lujoso hotel de Dubái terminó en llamas en medio de los ataques de respuesta de Irán

El Burj Al Arab, un icónico hotel de lujo de siete estrellas, terminó en llamas tras ser alcanzado por un dron de ataque unidireccional.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de febrero de 2026, 6:58 p. m.
Bomberos y rescatistas inspeccionan el lugar de una explosión en el Hotel Fairmont The Palm en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Bomberos y rescatistas inspeccionan el lugar de una explosión en el Hotel Fairmont The Palm en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Foto: AP

Residentes en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según un diplomático catarí, que pidió el anonimato, Catar “fue blanco de 44 misiles y ocho drones”, en un ataque que causó “ocho heridos, uno de ellos en estado crítico”.

🔴 En vivo | EE. UU. confirma la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras ataques en Teherán

Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.

En el aeropuerto de Dubái, también en Emiratos Árabes, reportó daños y cuatro trabajadores heridos en un “incidente” que causó pánico entre las personas que se encontraban en la terminal aérea.

Mundo

Caos en Dubái: evacúan a ciudadanos del aeropuerto internacional por ataque reportado

Mundo

Presidente Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Mundo

Él es Alí Jamenei, el líder supremo iraní que habría muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel

Mundo

Israel asegura que el líder supremo Alí Jamenei murió en los ataques contra Irán. Hay “muchas señales”, dice Benjamín Netanyahu

Mundo

¿Qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán? Represión, programa nuclear y misiles, entre las razones

Mundo

Confirman que el líder supremo iraní está con vida tras los ataques de Estados Unidos e Israel que fueron destinados a altos funcionarios

Mundo

El ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían muerto en los ataques estadounidenses

Mundo

Tragedia en el Salón Aeronáutico de Dubái: muere piloto de avión de combate indio luego de estrellarse en vuelo de exhibición

Nación

Víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay se reunieron con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos. Estas fueron las conclusiones

Gente

Este es el lujoso anillo que presumió la princesa de Dubái tras dar el sí; generó reacciones

Allí mismo, en Dubái, el icónico hotel Burj Al Arab fue alcanzado por un proyectil lanzado desde Irán, la cual dejó la estructura en llamas, de acuerdo con testigos y fuentes periodísticas en la zona.

“Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab”, indicó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.

“Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos”, agregó la oficina haciendo mención a los hechos ocurridos en la noche de este sábado en medio de la tensión.

Israel asegura que el líder supremo Alí Jamenei murió en los ataques contra Irán. Hay “muchas señales”, dice Benjamín Netanyahu

La andanada de ataques iraníes causó caos en el Golfo, rompiendo la imagen de tranquilidad tan valorada por los ricos gobernantes de esta región petrolera.

Misiles surcaron los cielos despejados del desierto mientras columnas de humo se elevaban desde bases estadounidenses en Manama y Abu Dabi, y fuertes explosiones sacudían las ventanas de los rascacielos en Dubái.

Dos testigos presenciaron una explosión en la famosa isla artificial The Palm en Dúbai, donde las autoridades informaron de cuatro heridos. Allí se escuchó una fuerte explosión que generó caos.

Uno de los testigos afirmó que vio una columna de humo negro que se elevaba de un hotel del lugar y escuchó ambulancias que se dirigían a la zona.

En Dubái, el centro comercial de Oriente Medio, donde se encuentra el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, los residentes miraban al cielo mientras los misiles lo cruzaban.

Fue un estruendo y luego una explosión”, indicó un residente a la agencia AFP, que pidió permanecer en el anonimato.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Al menos cuatro personas han resultado heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái.

Cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada”, explicó la Oficina de Prensa de Dubái en un mensaje publicado en redes sociales.

“Los planes de contingencia en marcha permitieron la evacuación de los pasajeros”, añadió.

“Aeropuertos de Dubái confirma daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido”, ha informado. Los equipos de emergencia fueron desplegados en la zona en coordinación con las autoridades.

*Con información de AFP y Europa Press

VER MÁS

DubaiIrán

Más de Mundo

Al parecer un misil balístico o un dron iraní habría alcanzado instalaciones aeroportuarias en los Emiratos Árabes Unidos.

Caos en Dubái: evacúan a ciudadanos del aeropuerto internacional por ataque reportado

Donald Trump y Alí Jamenei

Presidente Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

ayatola iran nuclear

Él es Alí Jamenei, el líder supremo iraní que habría muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu y Ali Jamenei

Israel asegura que el líder supremo Alí Jamenei murió en los ataques contra Irán. Hay “muchas señales”, dice Benjamín Netanyahu

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán.

¿Qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán? Represión, programa nuclear y misiles, entre las razones

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Confirman que el líder supremo iraní está con vida tras los ataques de Estados Unidos e Israel que fueron destinados a altos funcionarios

Este video, tomado de imágenes de UGC publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París, muestra el momento de un ataque a una base estadounidense en Baréin. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el 28 de febrero que había atacado a la Quinta Flota estadounidense en Baréin, después de que el país del Golfo afirmara que la base estadounidense había sido alcanzada por un ataque con misiles, según un comunicado difundido por medios locales.

El ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían muerto en los ataques estadounidenses

Jennifer Gavin, la mujer que vivió esta pesadilla.

Mujer creyó que sufría de un simple dolor de garganta y terminó 10 días en coma tras casi morir: “Pensé que era gripa”

Irán se enfrenta con Israel en medio de bombardeos que han afectado a zonas repletas de civiles.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Noticias Destacadas