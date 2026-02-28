Mundo

Confirman que el líder supremo iraní está con vida tras los ataques de Estados Unidos e Israel que fueron destinados a altos funcionarios

Los medios nacionales presumían que el líder había muerto este sábado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 11:16 a. m.
Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, logró escapar de los ataques perpetrados este sábado 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes en Medio Oriente para detener lo que han definido como una amenaza a la seguridad mundial.

Pese a que los medios locales lo daban por muerto, el líder supremo está con vida, según confirmó el ministro de Exteriores iraní.

“Ali Jamenei está vivo y el presidente también. Casi todos los funcionarios están sanos y salvos, solo perdimos uno o dos comandantes, pero no es un gran problema eso para nosotros…”, dijo el ministro Abbas Araghchi.

Estas son algunas de las razones que llevaron a Estados Unidos a atacar el territorio este día:

Mundo

El ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían muerto en los ataques estadounidenses

Mundo

Mujer creyó que sufría de un simple dolor de garganta y terminó 10 días en coma tras casi morir: “Pensé que era gripa”

Mundo

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Mundo

Irán bajo ataque: cinco claves para entender su poder petrolero, su sistema religioso y su peso estratégico en Oriente Medio

Mundo

Netanyahu pidió “paciencia y fortaleza” tras ataque a Irán y celebró acciones de Donald Trump contra el régimen ayatolá

Mundo

Impactantes imágenes muestran la devastación tras los ataques de EE. UU. e Israel en Irán

Mundo

Donald Trump habló tras ataque de Estados Unidos a Irán y lanzó nueva advertencia: “Va a ser totalmente destrozada”

Confidenciales

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

Política

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

Ataque de EE.UU. e Israel a Irán
Columnas de humo tras los ataques de Irán. Foto: AFP

Programa nuclear de Irán

Aunque Trump inicialmente se centró en la violenta represión de las protestas, pronto cambió su enfoque al programa nuclear de Irán, objeto de una vieja disputa. Estados Unidos y las potencias occidentales acusan a Teherán de buscar el desarrollo de armas nucleares, aunque las autoridades islámicas lo niegan.

Estados Unidos presiona por una prohibición total de todo enriquecimiento de uranio, incluso para fines civiles, mientras que Teherán sostiene que su programa nuclear es estrictamente pacífico, a pesar de enriquecer uranio al 60 %, nivel que supera los requisitos civiles. Washington y Teherán iniciaron conversaciones indirectas en Ginebra para intentar revivir un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En su discurso del estado de la Unión ante el Congreso esta semana, Trump habló de las “siniestras ambiciones nucleares” de Irán y acusó a Teherán de buscar desarrollar armas capaces de alcanzar Estados Unidos.

La última ronda de negociaciones concluyó el jueves sin acuerdo, mientras se informaba que Washington buscaba ampliar las conversaciones para incluir el programa de misiles balísticos de Irán y su red de aliados regionales.

x
Personas se resguardan de los bombardeos en Jerusalén. Foto: Anadolu via Getty Images

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió el viernes que Washington debe abandonar sus “excesivas demandas” si espera asegurar un acuerdo, sin especificar a qué términos se refería.

Misiles balísticos

El presidente estadounidense expresó su profunda frustración después de que Teherán se negara a incluir su programa de misiles balísticos en la agenda de las últimas negociaciones. Israel también presiona para que se trate el tema, advirtiendo que los arsenales de misiles de corto y medio alcance de Irán representan una amenaza directa para su seguridad.

Trump afirmó el miércoles que Teherán desarrolló misiles capaces de amenazar a Europa y a bases militares que Estados Unidos tiene en el extranjero, y advirtió que el régimen también está desarrollando armas que “pronto alcanzarán” Estados Unidos. Pero la República Islámica declaró que se niega a negociar sobre sus misiles balísticos, afirmando su derecho a la autodefensa.

x
Irán respondió a los ataques de este sábado. Foto: Anadolu via Getty Images

Aliados regionales respaldados por Irán

Más allá de buscar un cambio de régimen, Estados Unidos e Israel se comprometieron a desmantelar el llamado “eje de resistencia” de Irán, una red de aliados regionales armados y financiados que incluye a Hezbolá en Líbano, al grupo islamista palestino Hamás, a los hutíes de Yemen y a diversas milicias en Irak.

“Nos vamos a asegurar de que los aliados terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas”, dijo Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social el sábado. “Esto ha sido terrorismo masivo, y no lo vamos a tolerar más. Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras”, añadió.

También condenó los “monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel” por parte de Hamás. Hezbolá y los hutíes también han atacado a Israel en los últimos meses. Trump citó además “innumerables ataques” contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, junto con ataques a buques navales y comerciales de Estados Unidos y rutas marítimas internacionales.

Con información de AFP.

VER MÁS

Irán

Más de Mundo

Este video, tomado de imágenes de UGC publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París, muestra el momento de un ataque a una base estadounidense en Baréin. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el 28 de febrero que había atacado a la Quinta Flota estadounidense en Baréin, después de que el país del Golfo afirmara que la base estadounidense había sido alcanzada por un ataque con misiles, según un comunicado difundido por medios locales.

El ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían muerto en los ataques estadounidenses

Jennifer Gavin, la mujer que vivió esta pesadilla.

Mujer creyó que sufría de un simple dolor de garganta y terminó 10 días en coma tras casi morir: “Pensé que era gripa”

Irán se enfrenta con Israel en medio de bombardeos que han afectado a zonas repletas de civiles.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán

Irán bajo ataque: cinco claves para entender su poder petrolero, su sistema religioso y su peso estratégico en Oriente Medio

Benjamín Netanyahu y Donald Trump

Netanyahu pidió “paciencia y fortaleza” tras ataque a Irán y celebró acciones de Donald Trump contra el régimen ayatolá

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán este sábado, 28 de febrero.

Impactantes imágenes muestran la devastación tras los ataques de EE. UU. e Israel en Irán

Donald Trump y los ataques en Irán.

Donald Trump habló tras ataque de Estados Unidos a Irán y lanzó nueva advertencia: “Va a ser totalmente destrozada”

Ataque de EE.UU. e Israel a Irán

🔴 En vivo | Estados Unidos se pronuncia mientras continúan los ataques en la capital de Irán

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán

Noticias Destacadas