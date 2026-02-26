Mundo

Irán destaca “progresos” en las negociaciones con Estados Unidos en medio de un masivo despliegue militar en Oriente Medio

Se estima que cerca de un tercio de la fuerza naval de EE. UU. ha sido desplegada en la región.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:43 p. m.
Donald Trump y Ali Jamenei.
Donald Trump y Ali Jamenei. Foto: Getty Images

Irán y Estados Unidos lograron “progresos” en las conversaciones de este jueves, 26 de febrero, en Ginebra, afirmó el canciller iraní Abás Araqchi tras las negociaciones indirectas que buscan evitar una guerra.

Los diálogos, mediados por Omán, se desarrollaron en la residencia del embajador omaní, donde ambas delegaciones sostuvieron reuniones durante la mañana y la tarde.

Hemos terminado el día con progresos significativos en la negociación entre Estados Unidos e Irán”, señaló el canciller de Omán, Badr Albusaidi, en la red X. Añadió que la próxima semana habrá conversaciones a nivel técnico en Viena y un nuevo ciclo de negociaciones en menos de siete días.

El portaviones USS Gerald Ford sobre las costas de Marruecos. Foto: Captura X @dparody

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, participó en las negociaciones, informó a AFP una fuente cercana a las conversaciones.

Las conversaciones se producen en un contexto de alta tensión. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión a Irak en 2003, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln, nueve destructores, tres buques de combate y el USS Gerald R. Ford, considerado el portaviones más grande del mundo, por el mediterráneo.

El diario The Wall Street Journal informó que el equipo negociador estadounidense busca exigir que Irán desmantele sus tres principales instalaciones nucleares y entregue todo el uranio enriquecido.

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

Antes de las negociaciones, el presidente iraní Masud Pezeshkian insistió en que su país no busca desarrollar armas nucleares y defendió que el diálogo se centre exclusivamente en el programa nuclear.

El tema de las negociaciones (...) se centra en la cuestión nuclear”, declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, quien reiteró el derecho de su país al uso pacífico de la energía nuclear y pidió el levantamiento de sanciones.

Un F-18 abordo del portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo.
Un F-18 abordo del portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo. Foto: Captura X @CENTCOM

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio consideró que el programa nuclear es “un gran problema”, pero advirtió que también deben abordarse otros temas como los misiles y el apoyo iraní a grupos armados en la región.

Irán ha “desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases” militares y quiere diseñar otros aún más poderosos, capaces de “alcanzar pronto a Estados Unidos”, aseguró el martes el presidente Trump en su discurso sobre el estado de la Unión.

Estados Unidos evacúa personal de su embajada en Beirut en medio de tensión con Irán y amenazas de un ataque de Donald Trump

Irán, que afirma que el alcance máximo de sus misiles es de 2.000 km, tachó de “mentiras” estas afirmaciones.

Irán dispone de un amplio arsenal, entre ellos los Shahab-3, con capacidad para alcanzar a Israel y a algunos países de Europa del Este.

El presidente Pezeshkian sostiene que la negociación podría permitir salir de “esta situación de ‘ni guerra ni paz’”

Con información de AFP

