Mundo

China y Corea del Norte acuerdan “fortalecer la comunicación” tras reanudar transporte de trenes entre ambos países

El acuerdo busca “un vínculo dinámico que reforzará la amistad entre estas dos naciones”.

Redacción Mundo
12 de marzo de 2026, 1:37 p. m.
Xi Jinping y Kim Jong-un. Foto: Getty Images / Xinhua News Agency

El servicio de trenes de pasajeros entre China y Corea del Norte se reanudó este jueves tras una interrupción de seis años a causa de la pandemia de covid-19, informaron medios estatales. Esto con la idea de “crear condiciones que hagan más convenientes los desplazamientos bilaterales”, según aseguró en un comunicado el Gobierno chino.

Pekín es el mayor socio comercial de la Corea del Norte de Kim Jong-un y una fuente vital de apoyo diplomático, económico y político para ese aislado país dotado de armas nucleares y que constantemente reta a Occidente con usar dicho armamento.

La agencia estatal de noticias china Xinhua informó que el primer tren salió de Dandong, una ciudad fronteriza con Corea del Norte, con destino a la capital norcoreana Pyongyang el jueves por la mañana.

Citando a un ejecutivo no identificado de China Railways, ese medio afirmó que el servicio ferroviario “servirá como una ventana vital para los viajeros transfronterizos y como un vínculo dinámico que reforzará la amistad entre estas dos naciones”.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de China, Xi Jinping. Foto: Getty Images / Xinhua News Agency

“China y Corea del Norte son vecinos amistosos”, aseguró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun este jueves, en la que resaltó el objetivo de “mantener la operación normal de los trenes de pasajeros es de gran importancia para facilitar el intercambio de personas entre ambos países”.

Trabajadores de una taquilla oficial en Pekín dijeron el martes a la AFP que cualquier persona con un visado válido podía comprar billetes de tren para viajar a Corea del Norte. Esto incluye a los chinos que trabajan y estudian allí, así como a los norcoreanos que trabajan, estudian y visitan a sus familias en el extranjero.

China Railway afirmó en un comunicado separado que el jueves por la tarde también se restablecerían los servicios ferroviarios regulares entre Pekín y la capital norcoreana. Los viajes en tren entre los vecinos del este asiático se suspendieron en 2020 debido al estricto cierre de fronteras para evitar la propagación del coronavirus.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, mantiene a su país aislado del mundo exterior. Foto: Getty Images

China ha reabierto completamente sus fronteras desde la pandemia, pero Corea del Norte ha procedido más lentamente. Los vuelos directos y los servicios ferroviarios con Rusia se reanudaron el año pasado.

Esta noticia llega después de que se conociera que los principales responsables económicos de Estados Unidos y China tienen previsto reunirse en París en los próximos días, informó el jueves el Departamento del Tesoro, antes del encuentro programado en abril entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Francia entre el 15 y el 16 de marzo, indicó el departamento. “Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando”, dijo Bessent en un comunicado.

*Con información de AFP.