Ella es Ju-ae, la joven hija de 13 años que Kim Jong-un habría elegido como su sucesora para liderar Corea del Norte

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur afirmaron esta semana que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaría dando pasos para consolidar la posición de su hija, Kim Ju Ae, como su sucesora al frente del país asiático, en medio del secretismo en Pyongyang, sin que siquiera estén claros su nombre y su edad.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) ha indicado que la presencia de Kim Ju Ae en varios eventos recientes, entre ellos el celebrado por el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del Norte, permite apuntar a una etapa para consolidarla como aspirante al poder.

“Se han detectado indicios de que ha expresado su opinión sobre ciertas políticas estatales, por lo que el NIS cree que ahora ha entrado en la etapa de ser designada como sucesora”, ha señalado el parlamentario Lee Seong Kweun, tras una sesión informativa a puerta cerrada de la agencia ante la comisión parlamentaria de Inteligencia.

La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro durante décadas. Foto: AFP

Por ello, el organismo ha recalcado que permanecerá atento a la posibilidad de que Kim Ju Ae asista al congreso del Partido del Trabajo de Corea, previsto para finales de este mes, tras afirmar en 2024 que la hija de Kim, quien habría nacido en 2013, es “la sucesora más probable” del líder norcoreano.

Esta fotografía tomada el 29 de junio de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA) oficial de Corea del Norte el 30 de junio de 2025 muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) y su hija Kim Ju-ae (derecha) con la ministra rusa de Cultura Olga Lyubimova (izq.) . Foto: AFP

La joven, cuya figura está tan restringida que ni siquiera se conoce exactamente su edad (los expertos en el país creen que tiene entre 12 y 13 años) apareció por vez primera ante el público en noviembre de 2022 mientras acompañaba a su padre en la inspección de un misil y, desde entonces, su presencia se ha dosificado con cuentagotas, si bien se ha intensificado durante los últimos meses.

Esta fotografía tomada el 24 de junio de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA) oficial de Corea del Norte el 26 de junio de 2025 muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (R) y su hija Kim Ju Ae (L) viendo una actuación que celebra la finalización de la zona turística costera de Wonsan Kalma en la provincia de Kangwon, Corea del Norte. Foto: AFP

Reciente aparición

La hija del líder norcoreano hizo en enero su primera visita pública al mausoleo donde descansan los restos de su abuelo y su bisabuelo, Kim Jong-il, y Kim Il-sung, según mostró la prensa estatal.

Los dos hombres, apodados “líderes eternos” en la propaganda estatal, están enterrados en el Palacio del Sol de Kumsusan, en el centro de Pyongyang.

En las imágenes se observó al lado de su padre. Su visita a este lugar fue considerado de mayor profundidad que las anteriores por su importancia simbólica.

Kim Jong Un (izq.) y su hija Ju Ae caminando por la playa durante una visita. al "Área Turística de la Costa de Kalma" en la ciudad norcoreana de Wonsan, provincia de Kangwon Foto: AFP

Sin embargo, los medios norcoreanos quisieron minimizar en la medida de lo posible su presencia: Kim Ju-ae solo aparece en una foto oficial y ni la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA y ni el órgano portavoz del partido del Gobierno, el Rodong Sinmun, la mencionan explícitamente dentro de su recuento de la ceremonia en el Salón de la Vida Eterna.

“Todos los participantes expresaron su firme determinación de defender con inquebrantable lealtad la ideología y el liderazgo del camarada Kim Jong-un y de cumplir con sus responsabilidades y deberes en la vanguardia de la sagrada causa de lograr la prosperidad y el desarrollo ilimitados de la gran República Popular Democrática de Corea y la promoción del bienestar del pueblo”, se lee en el comunicado.

*Con información de Europa Press