Kim Jong Un sorprendió al mundo al alabar los nuevos lanzamisiles norcoreanos capaces de “aniquilar al enemigo”

El líder norcoreano recorrió una planta dedicada a la fabricación de lanzamisiles múltiples, donde destacó el poder de estas armas en medio de una nueva fase de demostraciones militares del régimen.

La información fue difundida el martes por la prensa estatal, que presentó la visita como una muestra del avance armamentístico del país.

Una visita que refuerza el mensaje de fuerza

El recorrido de Kim Jong Un por la fábrica se conoció apenas un día después de que Pyongyang anunciara la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance, ejercicios que, según el régimen, evidencian su “preparación para el combate”.

Durante la inspección, el mandatario estuvo acompañado por dos altos oficiales vinculados al programa de misiles. De acuerdo con la agencia estatal KCNA, Kim aseguró que el nuevo sistema de armas se convertirá en “el principal medio de ataque” de las fuerzas armadas norcoreanas, subrayando su papel estratégico dentro del aparato militar.

Lanzamisiles y ensayos recientes

El líder norcoreano fue más allá al describir el alcance del armamento. Según sus palabras, el sistema de múltiples cohetes es “un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador”.

Las imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes lanzadores dentro de la fábrica, rodeado de consignas propagandísticas en las paredes, una escena habitual en las comunicaciones oficiales del régimen.

Rusia despliega el misil Oreshnik y advierte sobre nuevos avances en Ucrania si no hay diálogo

Tensión persistente en la península coreana

La visita a la planta industrial se suma a otras actividades recientes. El domingo anterior, Kim Jong Un supervisó lanzamientos de misiles hacia el mar Amarillo, ocasión en la que instó al desarrollo “ilimitado y sostenido” de las fuerzas nucleares del país.

Corea del Norte sigue técnicamente en guerra con Corea del Sur y su vasto arsenal de artillería es considerado por analistas internacionales como un pilar clave de su estrategia militar en caso de un conflicto en la península. En los últimos años, Pyongyang ha incrementado de forma notable la frecuencia de sus pruebas de misiles.

Expertos sostienen que el régimen busca perfeccionar su capacidad de ataques precisos, enviar un mensaje de desafío a Estados Unidos y Corea del Sur, y ensayar armamento que eventualmente podría ser exportado, incluso a países como Rusia. Con cada demostración, el gobierno norcoreano refuerza su postura de disuasión frente a la comunidad internacional.

*Con información de AFP.