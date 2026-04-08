Corea del Norte realizó pruebas de armas durante tres días: Lanzó bombas de racimo y misiles balísticos

Corea del Norte probó múltiples sistemas de armas durante tres días esta semana, incluido el lanzamiento de misiles balísticos y bombas de racimo, informaron el jueves sus medios estatales.

Entre los elementos probados también está una batería móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, añadió la agencia oficial norcoreana KCNA.

Los tests tuvieron lugar el lunes, martes y miércoles, como parte de los esfuerzos habituales para desarrollar y mejorar los sistemas de armamento, señaló ese medio.

El líder norcoreano estuvo acompañado con su hija durante las pruebas militares. Foto: Korea Press.

El ejército de Corea del Sur había informado que el Norte lanzó múltiples cohetes balísticos de corto alcance en dos rondas el miércoles, y un “proyectil no identificado” el día anterior.

Según la KCNA, los ejercicios “confirmaron que el misil balístico táctico tierra-tierra Hwasongpho-11 Ka, equipado con una ojiva de bomba de racimo, puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6,5 a 7 hectáreas”.

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Las bombas en racimo dispersan decenas o incluso cientos de submuniciones más pequeñas sobre una amplia zona, por lo que son criticadas debido a los riesgos a largo plazo para la población civil.

También se probaron un “sistema de armas electromagnéticas” y “bombas simuladas de fibra de carbono”, que la KCNA describió como “activos especiales de naturaleza estratégica”.

Soldados norcoreanos marchan durante un desfile militar en la Plaza Kim Il Sung por los 100 años del natalicio del fundador norcoreano Kim Il Sung Foto: AP

No se informó que el líder norcoreano Kim Jong Un haya asistido a los lanzamientos ni se han publicado imágenes.

Por otro lado, las autoridades de Japón enviaron una nota de protesta a las autoridades de Corea del Norte para mostrar su rechazo al lanzamiento de misiles balísticos realizado tan solo horas antes por el país asiático hacia aguas del mar de Japón, también conocido como mar del Este.

El portavoz del Gobierno japonés, Minori Kihara, ha indicado que Tokio ya ha presentado una “enérgica protesta” ante Pyongyang a través de la Embajada del país en Pekín.

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“El Gobierno de Japón seguirá recopilando y analizando información en estrecha cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos”, aseguró durante una rueda de prensa.

No obstante, ha descartado de momento que se hayan registrado daños en buques o aeronaves de la zona y ha confirmado que los misiles han caído en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea Foto: AFP

Este mismo miércoles, las autoridades niponas han mantenido conversaciones telefónicas con representantes de Estados Unidos y Corea del Sur para abordar esta cuestión, sobre la que Corea del Norte no se ha pronunciado de momento.

“Tras el lanzamiento de Corea del Norte, se ha mantenido una consulta telefónica entre diplomáticos de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur sobre Corea del Norte”, dice el texto.