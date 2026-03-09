Hermana de Kim Jong-Un advierte de “consecuencias terribles” por maniobras de EE. UU.

La poderosa hermana del líder de Corea del Norte advirtió de “consecuencias terribles” por las maniobras militares conjuntas surcoreanas y estadounidenses actualmente en marcha.

Seúl y Washington iniciaron este lunes, 9 de marzo, los ejercicios militares “Escudo de Libertad” con unos 18.000 soldados surcoreanos, que se extenderán hasta el 19 de marzo. No se informó cuántos soldados estadounidenses participan.

Corea del Norte ha dicho que esos simulacros anuales son ensayos para una invasión.

Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Foto: Getty Images

Kim Yo Jong, muy cercana a su hermano Kim Jong Un, afirmó que los ejercicios conjuntos “podrían tener consecuencias terribles e inimaginables”, citada por la agencia de noticias oficial KCNA.

La hermana del líder fue nombrada recientemente como jefa del departamento de asuntos generales del partido de gobierno norcoreano, lo que analistas califican como un cargo similar al de secretaria general.

Afirmó que las maniobras se realizan en “un momento crítico en que colapsa rápidamente la estructura de la seguridad global, y estallan guerras en diferentes partes del mundo”.

Pyongyang ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y aseguró que revelan el carácter “rufián” de Washington.

Kim Yo Jong, hermana de Kim jong-un Foto: AP

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó a principios de mes, que Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la prensa estatal.

“El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria”, dijo Kim, citado por la agencia oficial KCNA.

El dirigente se felicitó por “un cambio radical” en la defensa de la “soberanía marítima” del país, algo que no habían logrado “en medio siglo”.

Estas pruebas, que incluyen el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, se llevaron a cabo poco después del congreso quinquenal del Partido Comunista.

Durante el evento, Kim reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar de su país —dotado de armas nucleares— y prometió responder con fuerza a cualquier amenaza.

En esta fotografía proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la izquierda, mira lo que se dice un nuevo submarino de ataque nuclear "Hero Kim Kun Ok" en un lugar no especificado en Corea del Norte el miércoles 6 de septiembre de 2023. Foto: AP

También se produjeron poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán con el objetivo, entre otros, de destruir su programa atómico, sus misiles y su armada.

Kim inspeccionó el martes un buque de la clase “Choe Hyon”, uno de los dos puestos en servicio el año pasado en un momento en que Corea del Norte busca reforzar sus capacidades navales.

Con información de AFP*