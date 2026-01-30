Estados Unidos

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

Venezuela sigue gobernada bajo el régimen, pero con las condiciones que ha establecido Estados Unidos antes de una elección democrática.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 10:44 p. m.
El secretario de Estado, Marco Rubio.
El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió a la situación en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Desde entonces, el país está siendo gobernada por la que era vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Sin embargo, la oposición y la ciudadanía están en vilo a la espera de un paso hacia la democracia y un cambio gubernamental.

“A largo plazo la intención es que Venezuela tenga un gobierno democráticamente elegido“, dijo Rubio en medio de una presentación ante el Congreso de Estados Unidos, donde explicó los operativos militares que llevó a cabo el Gobierno de Donald Trump para derrocar al dictador, quien ahora comparece ante la justicia de Nueva York, acusado de delitos relacionados con el narcoterrorismo.

En desarrollo...

