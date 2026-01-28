María Corina Machado revela su primera foto con Marco Rubio, tras su reunión en la Casa Blanca

A través de sus redes sociales, la líder opositora venezolana María Corina Machado envió su agradecimiento al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, luego de la reunión que estos mantuvieron en la Casa Blanca en la tarde de este miércoles, en el marco de la transición que Washington con el gobierno Trump busca para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Agradezco mucho al Secretario de Estado, @secrubio, por la gran conversación que sostuvimos el día de hoy. Este encuentro confirma la prioridad que el gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela”, manifestó Machado.

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

Machado declaró a los medios su total confianza en el gobierno Trump, a pesar de que la reacción inicial del mandatario republicano fue descartarla a corto plazo para una transición política. “Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos”.

“27 años de devastación criminal requieren que todos los venezolanos entreguemos nuestro talento y esfuerzo para construir una gran nación con instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad, a la cual nuestros hijos puedan volver. Queridos venezolanos, tengan la seguridad de que con el apoyo de nuestros genuinos aliados y de la mano de Dios, ¡LO VAMOS A LOGRAR!”, cerró en su mensaje en redes sociales.