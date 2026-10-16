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Procuraduría General alista nueva estrategia para agilizar los procesos disciplinarios

Para esto se proyecta una reforma legal con el fin de lograr los objetivos dispuestos.

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Redacción Semana
16 de octubre de 2026 a las 8:06 p. m.
El procurador General, Gregorio Eljach.
El procurador General, Gregorio Eljach. Foto: Corte Constitucional

La Procuraduría General prepara una innovadora transformación estratégica para agilizar los procesos disciplinarios.

Esto, con el fin de lograr una mayor agilidad en la investigación y emisión del respectivo fallo.

Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

La nueva etapa revitalizará los procesos disciplinarios, haciéndolos más ágiles, rigurosos y efectivos.

Igualmente, se priorizará la protección al debido proceso, garantizando los derechos.

Para lograrlo, se proyecta una reforma legal del proceso disciplinario, el cual tendrá como apoyo estratégicos la política de inteligencia artificial y el expediente digital.

La puesta en marcha de este proyecto se realizará después del gran impacto de la estrategia de Paz Electoral.