Procuraduría General alista nueva estrategia para agilizar los procesos disciplinarios

La Procuraduría General prepara una innovadora transformación estratégica para agilizar los procesos disciplinarios.

Esto, con el fin de lograr una mayor agilidad en la investigación y emisión del respectivo fallo.

Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

La nueva etapa revitalizará los procesos disciplinarios, haciéndolos más ágiles, rigurosos y efectivos.

Igualmente, se priorizará la protección al debido proceso, garantizando los derechos.

Para lograrlo, se proyecta una reforma legal del proceso disciplinario, el cual tendrá como apoyo estratégicos la política de inteligencia artificial y el expediente digital.

La puesta en marcha de este proyecto se realizará después del gran impacto de la estrategia de Paz Electoral.